به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مراسم اختتامیه هفته سلامت عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در این مراسم که پزشکان، استادان، خانواده ها و دانشجویان نیز حضور داشتند علی اکبر زینالو افزایش دانش پزشکی خانواده ها را در تامین سلامت جامعه موثر دانست و اظهارداشت: مردم باید نقش و حقوق خود در سلامت را بدانند و آن را مطالبه کنند و این کار در گرو افزایش اطلاعات پزشکی و بینش آنهاست.

وی افزود: امنیت و سلامت دو بال ارتقا رشد و سرمایه جامعه محسوب می شود ودر حل مشکلات بهداشتی جامعه، سلامت رفتاری، معنوی و اجتماعی هم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

زینالو تصریح کرد: در هفته سلامت فرصتی برای توجه بیشتر به ابعاد مختلف سلامت جامعه فراهم می شود و در این زمان دستگاههای اجرایی باید وارد کار شوند و با دادن اطلاعات مناسب، افکار عمومی را متوجه اهمیت کار کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: دستگاههای مختلفی مانند آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، صداوسیما و رسانه ها، استانداری، دستگاه قضایی و بازرگانی در اطلاع رسانی نقش دارند که با انتخاب شعار امسال باید ابعاد گوناگون مصرف بی رویه داروهای آنتی بیوتیک بررسی کارشناسی شود.

زینالو خاطرنشان کرد: آنتی بیوتیک ها با توجه به مصرف بالا، پس از اسلحه و مواد مخدر از جمله کالاهای پرسود در جهان بشمار می رود که بی سرو صدا در حال نابودی جامعه است.

تجویز آنتی بیوتیک در50 درصد نسخه های دارویی

این پزشک متخصص قلب و عروق یادآورشد:50 درصد نسخه های تجویزی در کشور دارای آنتی بیوتیک است و سالانه بیش از300 میلیارد تومان در کشور برای تهیه این دارو هزینه می شود.

وی گفت: در جهان سالانه 50 تا 60 میلیارد دلار آنتی بیوتیک مصرف می شود که سهم ایران از این دارو پنج درصد است.

زینالو با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی با نام مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی افزود: باید ببینیم در سال جهاد اقتصادی با مشارکت مردم و پزشکان و جامعه پزشکی چقدر می توانیم این مصرف را کاهش داده و به سلامت جامعه کمک کنیم.

وی تصریح کرد:50 تا 60 درصد مصرف دارو در کشور ما خودسرانه است ودر نظام توزیع دارو باید این موضوع بررسی و اصلاح شود.

زینالو گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و با واکسیناسیون بموقع دام و انسان و تشکیل کمیته های ویژه در حال کنترل این مصرف غیرمنطقی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته کشوری تجویز منطقی دارو در وزارتخانه، تمامی نسخ پزشکی کنترل می شود و در صورت مشاهده تجویز بی رویه و بی منطق دارو تذکر قانونی داده خواهد شد.

وی گفت: با راه اندازی کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی هم نحوه تجویز دارو در بیمارستانها کنترل خواهد شد تا میکروب در مراکز درمانی توسعه پیدا نکند و چگونگی درمان و تجویز و مسیر مصرف داروها دقیقا کنترل و نظارت شود.

سلامت روان بزرگترین موهبت الهی است

زینالو داشتن سلامت روانی و اجتماعی را موهبتی الهی دانست و گفت: اگر آرامش روحی و روانی در جامعه حاکم شود جرائم کمتر شده و رفتارهای مردم اصلاح می شود و با تلاش دولت در تامین مسکن و اجرای هدفمندی یارانه ها گامی در مسیر آرامش روانی جامعه برداشته شده است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی به حوزه سلامت توجه جدی و کلیدی دارد که امیدواریم با اجرای طرح های پیش بینی شده در 15 سال آینده بتوانیم با تامین بستر سلامت به الگوی جوامع اسلامی تبدیل شویم.