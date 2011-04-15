نتایج نخستین روز مسابقات/ رکورد پرش ارتفاع ایران پس از 18 سال شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور پس از یک وقفه 26 ساله، از صبح روز گذشته با حضور 300 ورزشکار از 31 استان کشور در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد.

در اولین روز این مسابقات امین حسین‌زاده رهبر پس از 18 سال موفق شد رکورد پرش ارتفاع ایران را به میزان دو سانتیمتر بهبود بخشد. رهبر که مدتی به دلیل مصدومیت عملکرد درخشانی در ماده پرش ارتفاع نداشت در اولین مسابقه فصل در سال 90 موفق شد رکوردی دو متر و 25 سانتیمتری را ثبت کرده و رکوردی که پیش از این در اختیار حسین شایان بود را بهبود بخشد. کیوان قنبرزاده که چند سالی قهرمان ماده پرش ارتفاع بود در مکان دوم این ماده ایستاد.

در مسابقات عصر هم احسان حدادی بعد از پشت سرگذاشتن اردویی یک ماهه در جزیره کیش برای ارزیابی شرایط خود با دیگر پرتابگران دیسک به رقابت پرداخت. حدادی که در این مسابقه به نام تیم کیش شرکت کرده بود رکورد خوبی را از خود برجای گذاشت. در میان برادران صمیمی هم تنها محمود در رقابت‌ها شرکت کرد.

هادی سپهرزاد دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا (2009) در ماده دهگانه تنها شاهد برگزاری مسابقات بود و برادران مرادی به همراه محمد صمیمی نیز در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور حاضر نشدند.

- نتایج نخستین روز مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بدین ترتیب است:

ماده دوی 100 متر:

1- رضا قاسمی از اصفهان

2- مهران حسینی از مازندران

3- حسن تفتیان از خراسان رضوی

دوی 400 متر:

1- سجاد هاشمی از آذربایجان شرقی

2- هادی رحیمی از اصفهان

3- رضا بوعذار از خوزستان

دوی 400 متر با مانع:

1- اسماعیل مصدق از خراسان رضوی

2- علی شفاف از گلستان

3- میرمهدی سپهوند از فدراسیون دوومیدانی

دوی 800 متر:

1- محسن نیادوست از فارس یک

2- رضا آریانیک از خراسان رضوی

3- مصطفی ابراهیمی از خراسان رضوی

دوی 3 هزار متر با مانع:

1- حسین کیهان از کرمانشاه

2- محمد جواد صیادی از فارس یک

3- احسان زینی وند از ایلام

پرش طول:

1- محمد ارزنده از چهارمحال بختیاری

2- سامان برزگر از مازندران

3- مصیب ناصری از بوشهر

پرش ارتفاع:

1- امین حسین‌زاده رهبر از بوشهر

2- کیوان قنبرزاده از مازندران

3- محمدرضا وظیفه دوست از تهران

پرش با نیزه:

1- امیرمحمد صلح میرزایی از فارس یک

2- میثم صادق‌پور از قم

3- ابوالفضل حسین‌زاده از اصفهان

پرتاب نیزه:

1- ایوب آرخی از گلستان

2- محسن عزیزنژاد از چهارمحال بختیاری

3- صادق خادمی از کهکیلویه و بویراحمد

پرتاب دیسک:

1- احسان حدادی از کیش

2- محمود صمیمی از چهارمحال بختیاری

3- محمد شیریان از چهار محال بختیاری

دوی 4 در 100 متر امدادی:

1- تیم مازندران

2- تیم خوزستان

3- تیم کرمان

از مواد مسابقات دهگانه نیز سه ماده برگزار شده که عبدالجلیل توماج در مجموع امتیازات این مواد در رده اول قرار دارد.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور طی روزهای 25 و 26 فروردین‌ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.