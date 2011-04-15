رویکرد دوگانه آمریکا در لیبی ؛ بازی پشت پرده برای حفظ قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فرانسه و انگلیس همچنان ناتو را متهم به کم کاری می کنند "آندرس فاگ راسمون" دبیر کل این سازمان از انجام کاری بزرگ از سوی این ائتلاف نظامی خبر می دهد.

در همین رابطه که گفته می شد آمریکا حمایتهای خود از ناتو را پس از واگذاری عملیات به این ائتلاف کاهش داده، اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور در نشست برلین مدعی تداوم حمایت قدرتمندانه از عملیات علیه دیکتاتور لیبی است.

کارشناسان عقیده دارند که آمریکا پس از واگذاری عملیات به ناتو حمایتهای خود را از آن کاهش داده است. پیروان این دیدگاه عقیده دارند که آمریکا در پس پرده زد و بندهایی را به راه انداخته و بر آن است تا دولت معمر قذافی را حفظ کند.



گروه دیگر و همسو با دیدگاه کاهش حمایت آمریکا از عملیات ناتو عقیده دارند که مشکلات اقتصادی و بودجه ای در آمریکا سبب این عقب نشینی شده و این در حالی است که هیلاری کلینتون طی اظهارات امروز خود در برلین بر آن شد تا این اتهامات را بی اساس و آن را رد کند.



خبرگزاری فرانسه نیز در این باره به اختلافات بروز کرده در برلین اشاره می کند و می نویسد: در حالی که انگلیس و فرانسه همچنان بر افزایش عملیات نظامی ناتو در لیبی پافشاری می کنند، اسپانیا کمک بیشتری به غرب در لیبی نمی کند.



این خبرگزاری به نقل از "ترینیداد جیمنز" وزیر امور خارجه اسپانیا در نشست روز گذشته وزرای خارجه ناتو در آلمان می نویسد: اسپانیا همکاری خود برای مشارکت در تهاجم علیه لیبی را افزایش نخواهد داد.



وی گفت : اسپانیا راه فراهم کردن توانایی برای برای نظارت بر تحریمهای تسلیحاتی برای دوره سه ماهه و منطقه پرواز ممنوع را برگزیده است.



بی. بی. سی. در گزارشی در این باره می گوید: اختلافات درباره لیبی در حالی بروز می کند که شهروندان آمریکایی به هیچ عنوان با دخالت مستقیم سربازان کشورشان و یا حمایت آمریکا از ورود نظامی دیگران به لیبی رضایت ندارند.



در ادامه گزارش تلویزیون بی بی سی آمده است : دموکراتها بیم از آن دارند که ادامه این جنگ که ابتدا به صورت خیلی کوتاه مدت پیش بینی می شد طولانی تر شده و این مسئله مشکلاتی را برای دموکراتها فراهم آورد. ادامه این جنگ تا انتخابات آتی و وجود جنگی دیگر در کنار جنگ افغانستان می تواند کابوسی برای مبارزات حزبی باشد.



تحلیلگران امیدوارند که فشارهای "اقتصادی و سیاسی" بتواند قدافی را وادار به کناره گیری از قدرت کند.