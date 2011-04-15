عملیات اجرایی چهارخطه شدن محور کبودراهنگ - قیدار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، با اجرای این طرح که 60 کیلومتر طول دارد استان های شمال غرب از طریق بزرگراه به استان های مرکزی و جنوب کشور متصل می شود.

سرپرست وزارت راه و ترابری روز پنجشنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: این وزارتخانه برای اجرای این طرح 450 میلیارد ریال هزینه پیش بینی کرده است.

علی نیکزاد افزود: امسال با اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار 10 کیلومتر از این محور به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت با اجرای این طرح آرزوی چند ساله مردم این شهرستان را محقق کرد.

عیسی جعفری با بیان اینکه بهره برداری از این طرح تردد در بین استانهای غربی و مرکزی را راحت تر می کند، گفت: بهره برداری از این طرح در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و شکوفایی اقتصادی این منطقه تاثیرگذار است.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان نیز گفت: محور چهارخطه کردن کبودراهنگ -شیرین سو - قیدار 150 کیلومتر است که 90 کیلومتر آن در استان زنجان و 60 کیلومتر در همدان قرار دارد.

میرکمال الدین میرجعفریان افزود: این طرح در سال گذشته کمیسیون ماده 32 را دریافت کرده و در سال جاری نیز در ردیف های مستقل قرار گرفته و اعتبار این طرح از منابع ملی تامین می شود.