۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

با حضور نیکزاد/

عملیات اجرایی چهارخطه شدن محور کبودراهنگ - قیدار آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی طرح چهارخطه شدن محور کبودراهنگ - قیدار با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، با اجرای این طرح که 60 کیلومتر طول دارد استان های شمال غرب از طریق بزرگراه به استان های مرکزی و جنوب کشور متصل می شود.

سرپرست وزارت راه و ترابری روز پنجشنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: این وزارتخانه برای اجرای این طرح 450 میلیارد ریال هزینه پیش بینی کرده است.

علی نیکزاد افزود: امسال با اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار 10 کیلومتر از این محور به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت با اجرای این طرح آرزوی چند ساله مردم این شهرستان را محقق کرد.

عیسی جعفری با بیان اینکه بهره برداری از این طرح تردد در بین استانهای غربی و مرکزی را راحت تر می کند، گفت: بهره برداری از این طرح در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و شکوفایی اقتصادی این منطقه تاثیرگذار است.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان نیز گفت: محور چهارخطه کردن کبودراهنگ -شیرین سو - قیدار 150 کیلومتر است که 90 کیلومتر آن در استان زنجان و 60 کیلومتر در همدان قرار دارد.

میرکمال الدین میرجعفریان افزود: این طرح در سال گذشته کمیسیون ماده 32 را دریافت کرده و در سال جاری نیز در ردیف های مستقل قرار گرفته و اعتبار این طرح از منابع ملی تامین می شود.

