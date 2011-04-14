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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۵۱

هفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال/

تساوی راه آهن و استقلال در پایان نیمه اول/ بازگشت جباری به ترکیب آبی پوشان

تساوی راه آهن و استقلال در پایان نیمه اول/ بازگشت جباری به ترکیب آبی پوشان

نیمه اول دیدار تیم‌های راه آهن شهرری و استقلال تهران در چارچوب روز نخست از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز پنجشنبه با رویارویی دو تیم راه آهن شهرری و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد.

نیمه اول این بازی که قضاوت آن برعهده محسن قهرمانی است لحظاتی پیش با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

نکته جالب توجه در این بازی بازگشت مجتبی جباری به ترکیب اصلی آبی پوشان است. این بازیکن که به علت اظهارنظر در خصوص شرایط تیم استقلال با محرومیت و جریمه از سوی مسئولان باشگاه مواجه شده بود، پس از مدت‌ها به ترکیب تیمش بازگشت.

کد مطلب 1288959

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