به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری یک برصفر تیم استقلال برابر راه آهن شهرری با بیان این مطلب افزود: از بازیکنانم که نهایت توان و تلاش خود را به خرج دادند تا در این بازی پیروز شویم، تشکر می کنم. آنها در بازی هفته گذشته هم نمایش خوبی داشتند اما متاسفانه به بازی زیبای ما برابر تراکتورسازی امتیازی ندادند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو تیم راه آهن و استقلال بازی دلچسبی را به نمایش نگذاشتند، افزود: محرومیت شریفات و مصدومیت مجیدی قدرت تهاجمی تیم ما را کاهش داده بود. ما مجیدی را فقط برای این در بازی امروز روی نیمکت نشاندیم که از تیم را از نظر روحی و روانی کمک کند، زیرا اگر از وی استفاده می کردیم یک ریسک بزرگ بود و احتمال غیبتش در بازی با پاخاکتور می رفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خستگی را یکی از عوامل بازدارنده این تیم در بازی راه آهن عنوان کرد و گفت: در مجموع خوشحالم که با تمام این شرایط توانستیم تیم راه آهن را شکست دهیم.

مظلومی در خصوص اینکه تیمش در دیدار با راه آهن تنها یک گل به ثمر رساند، گفت: بازیکنانم تمام تلاش خود را به کار گرفتند اما در استفاده از موقعیت‌های خود دقت لازم را نداشتند. تیم راه آهن نیز روی دفاع و ضدحمله کار کرده بود و قصد داشت با استفاده از این حربه به ما گل بزند. در مجموع از نتیجه بازی راضی‌ام و بدون شک با کسب این سه امتیازها می توانیم به مرور زمان به رده‌های بالاتر جدول صعود کنیم.

خبرنگاری پرسید: "راه آهنی‌ها شکست تیم‌شان را به علت مشکلات داوری می دانند" و نظر مظلومی را در این خصوص جویا شد که سرمربی استقلال گفت: خسته شدیم که از اینکه همیشه باید این بهانه را بشنویم. صادقی را زدند بطوری که شاید یک ماه از فوتبال دور شود اما ما چیزی نگفتیم. متاسفانه باب شده وقتی یک تیم می بازد داور را مقصر می دانند. شما ببینید ما هفته قبل به اشتباه داور باختیم اما حرف نزدیم. باید فرهنگ فوتبال را عوض کنیم و نباید همیشه داور را مقصر شکستها جلوه دهیم.

وی در مورد بخشش محرومیت بازیکنان راه آهن هم اظهار داشت: زورشان زیاد است و بازیکنان‌شان را بخشیدند! ما فکر نمی کردیم بازیکنان محروم راه آهن بازی کنند اما امروز در آستانه بازی شنیدیم محرومیت دو بازیکن تاثیرگذار راه آهن بخشیده شده است. این اتفاقات در حالی رخ داد که قرار بود کمیته انضباطی روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه به پرونده این بازیکنان رسیدگی کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطر نشان کرد: یک دفعه دیروز کمیته انضباطی تشکیل جلسه داد و بازیکنان تیم راه آهن را بخشیدند. ما وقتی تیم راه آهن را آنالیز می کردیم واقعا نمی دانستیم در بازی امروز چه کسی برای این تیم بازی می کند. یک سئوال دارم، آنهایی که باعث شدند 30 دقیقه بازی پاس - راه آهن با وقفه مواجه شود، چه کسانی بودند؟ آیا از عالم غیب بودند که داور را کتک می زدند؟ حتما کسی نبوده و ما اشتباه کرده‌ایم!

مظلومی با تاکید براینکه در بازی با استقلال تنها نفرات محروم تیم راه آهن حضور نداشتند، افزود: ما به دنبال این نیستیم که از محرومیت دیگران استفاده کنیم اما باید مسابقات قانونمندتر برگزار شود تا کسی جرات نکند چنین اتفاقاتی را رقم بزند. این اتفاقات برای فوتبال ما بد است.

وی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که عنوان کرده بود، بخشودگی محرومیت بازیکنان راه آهن به استقلالی ها مربوط نمی شود، گفت: درست است این موضوع به ما مربوط نمی شود. من فقط نظرم را دادم و شما قضاوت کنید. بهتر است در هفته‌های پایانی لیگ دیدارها قانونمندتر برگزار شود تا دیگر شاهد مشکلات مختلف نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان تصریح کرد: انصاری‌فرد فردی فرهنگی است که تلاش می کند اتفاقاتی مانند آنچه هفته گذشته در همدان به وقوع پیوست در تیمش رخ ندهند اما گاهی بازیکنان جوان کنترل خود را از دست می دهند که باید سخت گیرانه‌تر با آنها برخورد کرد تا مسائل حاشیه‌ای باعث آبروریزی در فوتبال نشود.