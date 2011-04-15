به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست مشترک مدیران و روسای استانی بنیاد ملی نخبگان در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای این صندوق ‌افزود: فعالیت های این صندوق در چهار زمینه حمایت از طرحهای پژوهشی، تجاری سازی، ثبت پتنت و اعطای کرسی ها و گرنت های پژوهشی معطوف شده است.

وی با اشاره به فعالیت های صندوق حمایت از پژوهشگران در زمینه حمایت از طرحهای پژوهشی، اظهار داشت: در طی سالهای اخیر اعطای اعتبارات این صندوق معطوف به طرحهای پژوهشی بوده است که در این راستا حدود 2 هزار و 300 طرح به این صندوق ارائه شده است که از این تعداد حدود هزار و 100 طرح پس از ارزیابی در کمیته های تخصصی به تایید نهایی برای دریافت تسهیلات از صندوق رسیدند.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به بیان اقدامات این صندوق در زمینه تجاری سازی طرحهای پژوهشی پرداخت و یادآور شد: یکی از فعالیت های اصلی کشور در حوزه علمی، فرآیند پژوهش و رسیدن به نتایج علمی و استفاده از این نتایج در حوزه های مختلف صنعتی است از این رو فرآیند تجاری سازی یکی از اولویت های این صندوق است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 90 طرح در دست بررسی برای تجاری سازی است، اضافه کرد: از این تعداد 26 طرح برای تجاری سازی تایید شده و برخی دیگر از طرحها پس از ارزیابی از دستور کار خارج شده است.

پور ابراهیمی، ثبت پتنت را از دیگر اقدامات حمایتی این صندوق برشمرد و ادامه داد: در این راستا 145 طرح در دست بررسی است . البته 11 طرح نیز به ثبت بین المللی رسیده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آیین نامه اعطای کرسی ها و گرنت های پژوهشی،‌ خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه به اساتید پیشکسوت کرسی های پژوهشی اعطا می شود و این اساتید در طی زمانی مشخص باید فعالیت های علمی در زمینه های مرتبط را اجرایی کنند و گزارش عملکرد خود را به این صندوق ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 15 کرسی پژوهشی و 5 گرنت پژوهشی اعطا شده است، گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران در 7 زمینه گداخت هسته ای،‌ نانو تکنولوژی، مخابرات، سلولهای بنیادی، پزشکی، الهیات و زبان و ادب فارسی کرسی های پژوهشی اعطا کرده است.

پور ابراهیمی، سطح گرنت های پژوهشی را نسبت به کرسی های پایین توصیف کرد و افزود: از جمله مزایای کرسی های پژوهشی پرداخت حدود 30 میلیون تومان به اساتید است که پرداخت این تسهیلات و افزایش آن منوط به گزارش عملکرد این اساتید است.

وی همچنین به برنامه های آتی این صندوق اشاره و خاطر نشان کرد: اولویت برنامه های آتی این صندوق به ویژه در سال جهاد اقتصادی، توجه به فرآیند اقتصادی فعالیت های پژوهشی است تا از این طریق نتایج دستاوردهای علمی در حوزه های مختلف بکار برده شود که این امر چیزی جز تجاری سازی طرحهای پژوهشی نیست.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با انتقاد از عدم مشارکت اقتصاددانان در مقوله تجاری سازی طرحهای پژوهشی،‌ یادآور شد: در این راستا آیین نامه جدید فرآیند تجاری سازی طرحهای پژوهشی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه پیش نویس اولیه این آیین نامه نهایی شده، ادامه داد: این آیین نامه به معاونت علمی ارائه می شود که در صورت تایید در کشور اجرایی خواهد شد.

پور ابراهیمی، برنامه ریزی در زمینه های پذیرش شرکتهای مشمول تجاری سازی در فرابورس (OTC)، پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در فرابورس، همکاری نزدیک با اعضای حقوقی هیئت امنا برای اخذ نیازهای پژوهشی و تجاری سازی به ویژه با وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی و هدف گذاری برای رسیدن به منابع مالی از محل فعالیت های تجاری سازی در بودجه سال 90 را از دیگر برنامه های آتی این صندوق عنوان کرد.