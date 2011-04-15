تدوین آیین نامه تسهیلات ویژه دانشمندان و هنرمندان نخبه/ اجرای آیین نامه اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی پنجشنبه در حاشیه نشست سراسری مدیران و روسای استانی بنیاد ملی نخبگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی از مخاطبان ما تاکنون از تسهیلات بنیاد تسهیلات استفاده نکرده اند، افزود: جامعه اساتید و پژوهشگران برتر، جامعه هنرمندان و ادبای کشور تاکنون از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده نکرده اند. در این راستا و به منظور استفاده تمامی مخاطبان، بنیاد ملی نخبگان در صدد تدوین آیین نامه هایی برای این دسته از مخاطبان بنیاد است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه در این راستا دو پروژه مهم در بنیاد در دستور کار قرار گرفته است اظهار داشت: "سند راهبردی در امور نخبگان" و "سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان" از جمله پروژه های مهم بنیاد ملی نخبگان است. سند راهبردی کشور در امور نخبگان سندی بسیار مهم است که فعالیتهای نهادهای مختلف در حوزه نخبگان را هماهنگ می کند و سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان نیز از جمله برنامه های این بنیاد است که هنوز در کشور اجرایی نشده است.



وی از تکمیل و نهایی شدن این دو سند تا نیمه نخست سال 90 خبر داد و یادآور شد: در آینده نزدیک آیین نامه اساتید برجسته و دانشمندان نیز اجرایی می شود.



الستی با بیان اینکه آیین نامه هنرمندان در حال نهایی شدن است، ادامه داد: این دسته از نخبگان که در برخی موارد از طریق جشنواره ها شناسایی می شوند، علاوه بر تسهیلات معمول بنیاد جون مسکن، نظام وظیفه، تسهیلاتی چون اختصاص بودجه ای برای گذراندن دوره هایی در نزد اساتید، برگزاری نمایشگاه و کارگاههای هنر و سفرهای تحقیقاتی اعطا می شود.



وی نظام وظیفه را از پرطرفدارترین تسهیلات بنیاد نام برد و اضافه کرد: منظور از اعطای این تسهیلات،‌ معافیت از نظام وظیفه نیست بلکه وی نظام وظیفه در قالب اجرای پروژه های تحقیقاتی انجام می شود.