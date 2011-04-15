جزئیات حمایت بانک نوسعه تعاون از طرحهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، ماشا الله عظیمی پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک مدیران و روسای استانی بنیاد ملی نخبگان در جمع خبرنگاران به امضای تفاهم نامه میان این بانک و معاونت علمی ریاست جمهوری در سال گذشته اشاره کرد و در خصوص نحوه اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان تعاونی ‌افزود: به منظور اعطای این تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان تعاونی کار گروهی متشکل از نمایندگانی از بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون ایجاد شده است.



وی به روند تایید طرحهای دانش محور برای اعطای تسهیلات اشاره کرد و ادامه داد: هر طرح تحقیقاتی که به هر یک از نهادهای چهارگانه فوق ارائه شود در نهایت این طرحها به این کارگروه برای بررسی و ارزیابی بیشتر ارسال می شود و پس از تایید نهایی به کمیته اعتباری ارجاع داده می شود.



مدیر عامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه میزان اعتبارات به دو عامل نوع و ظرفیت طرح بستگی دارد ‌اظهار داشت: در صورتی که طرحهای ارائه شده دانش بنیان باشد و دارای توجیه اقتصادی باشد و تیم ارائه دهنده از نوع تعاونی باشد می توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.



وی با بیان اینکه حداکثر این تسهیلات دو میلیارد تومان است اضافه کرد: از آنجایی که نخبگان توان ارائه وثیقه بانک را ندارند حدود 70 درصد از این تسهیلات صندوق ضمانت جایگزین وثیقه می شود. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز 84 ماهه است که بنا بر توافقات اولیه این زمان قابل افزایش است.



عظیمی بر ایجاد کارگروه های تخصیص منابع در استانها تاکید کرد و ادامه داد: به منظور شتاب بخشیدن به امر پرداخت تسهیلات به متقاضیان لازم است تا شیوه نامه ای در این زمینه تدوین شود از این رو در این جلسه که با حضور 20 دفتر استانی بنیاد نخبگان برگزار شد در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت.