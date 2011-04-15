محمدرضا کمره‌ای، مدیر موسسه مکعب هنر و رئیس جشنواره بسم الله در مورد هشتمین دوره این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: یکی از نگارخانه‌های شهر ونکوور که ایرانی نیز هست با آثار آشنا شده و به همین دلیل از ما درخواست کرده است امسال همزمان با ایران نمایشگاه را در کانادا برگزار کنیم.

وی در مورد آثاری که قرار است در کانادا به معرض دید عموم گذاشته شود، عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان ما و این نگارخانه منعقد شده است. در ارزیابی که از فضای نگارخانه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم در نهایت می‌توانیم 150 اثر را روی دیوارها نمایش دهیم که شامل آثار قابل چاپ مانند پوستر و گرافیک خواهد بود.

کمره‌ای با بیان اینکه نمایشگاه از 20 جولای (29 تیر) به مدت 10 روز برپا می‌شود، در مورد دیگر جزئیات این دوره جشنواره بسم الله اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت فراخوان اعلام می‌شود. امسال موضوع‌های بیشتری را برای مسابقه انتخاب کرده‌ایم که در محورهای مقاومت، انتظار، رمضان، پوستر و نوروز خواهد بود و برای هر بخش یک کتب نفیس منتشر می‌کنیم.

رئیس جشنواره بسم‌الله همچنین پیش‌بینی کرد امسال کشورهای خارجی بیشتری در این رویداد حضور داشته باشند: با اینکه هنوز فراخوان منتشر نشده است اما هنرمندانی از کشورهای آمریکا، کانادا و چین با ارسل پست الکترونیک (e.mail) برای شرکت در جشنواره اظهار آمادگی کرده‌اند و برای همین تصور می‌کنیم آمار هنرمندان خارجی بیشتر از دوره قبل شود.

به گفته کمره‌ای تبلیغ در مجلات خارجی و اطلاع‌رسانی رایزن‌های فرهنگی ایران در دیگر کشورها یکی از دلایل آشنایی بیشتر هنرمندان خارحی با این رویداد شده است.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره با حضور حامیان مالی خبر داد: سال گذشته اعلام کردیم با اینکه جشنواره توانسته است جایگاه خوبی در کشورهای دیگر نیز پیدا کند اما به دلیل هزینه سنگین، در صورت پیدانشدن حامی مالی برگزار نخواهد شد که خوشبختانه اینطور نشد.

هفتمین جشنواره بسم الله در دو بخش اصلی پوستر و لوگو تایپ با موضوع نگارش "بسم الله الرحمن الرحیم" به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه مرداد سال 89 و همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار ‌شد.

این دروه جشنواره هم با حمایت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، معاونت فرهنگی و هنری وزارت ارشاد و بنیاد شهید برگزار می‌شود. ضمن اینکه دانشگاه تربیت مدرس برای برای نمایش آثار و حضور اساتید هنر این دانشگاه در داوری آثار ابراز تمایل کرده است.





