عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- مردم مسلمان یمن بار دیگر در تظاهرات گسترده و باشکوه خود در استانهای مختلف، مخالفت مجدد خود را با وساطت اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای نجات علی عبدالله صالح مورد تاکید قرار دادند.



- مخالفان رژیم یمن به عبدالله صالح دو هفته مهلت دادند از قدرت کناره گیری کند.



- نجیب میقاتی مامور تشکیل دولت لبنان پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور از تعیین مهلت بیشتر برای تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت تمام طیفهای لبنانی خبر داد.



- دولت عراق جنایات سرکردگان اردوگاه منافقین را فاش کرد.



- به دستور بشار اسد، بازداشت شدگان حوادث اخیر سوریه که در خشونتها دخالتی نداشته اند، آزاد می شوند.

- رسانه ها از وقوع درگیریها در منطقه کردوان سودان پیش از انتخابات خبر دادند.

- یک منبع در دفتر ریاست جمهوری فرانسه: پاریس برای مسلح کردن انقلابیون لیبی برنامه ریزی نیم کند.



- تلویزیون دولتی لیبی از حملات هوایی به طرابلس و زخمی شدن چند نفر بر اثر آن خبر داد.



- شهر السویداء در سوریه شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بود.



- سازمان ملل متحد از به هلاکت رسیدن 34 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه اشرف در اغتشاشات هفته گذشته و درگیری با نیروهای عراقی خبر داد.



- روسیه دخالتهای خارجی را در امور داخلی سوریه رد کرد.



- آمریکا درخواست فرانسه را برای ازسرگیری مشارکت در عملیات لیبی رد کرد.