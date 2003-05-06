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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۴۲

" بن استيلر" هم به" نگون بختان" مي پيوندد

" بن استيلر" هنرپيشه آثار پرفروشي چون "ملاقات با والدين " و " خانواده اشرافي تننبامز" اين روزها در حال مذاكره براي توليد و ايفاي نقش در فيلم جديد شركت فيلمسازي " فاكس قرن بيستم " است.

.پروژه جديد اين كمدين " نگون بختان" نام دارد و"راوسون تربر " با اين اثر اولين حضورش در عرصه فيلمسازي را تجربه مي كند. در صورت ثمر بحش بودن مذاكرات " بن استيلر"اين پروژه را با مشاركت " استوارت كورن فلد " در شركت فيلمسازي اش"رد اور فيلمز "توليد مي كند.داستان فيلم پيرامون رقابت ميان يك باشگاه بدنسازي قديمي و يك موسسه مجهز شكل مي گيرد.باشگاه قديمي براي بقا نيازمند به شكست دادن رقيب است. "وينس واگن" و" كريستين تيلر"، همسر" استيلر" از جمله ديگر هنرپيشگان اين اثر هستند.

" بن استيلر"اين روزها سرگرم ايفاي نقش در نسخه سينمايي مجموعه تلوزيوني " استاركي و هاچ " است كه توسط " يونايتد تلنت اجنسي "توليد مي شود.فيلمهاي " دوبلكس "محصول ميرامكس و"حسادت "محصول كمدي شركت فيلمسازي دريم وركز از جمله ديگرپروژه هاي اين هنرپيشه فعال به شمار مي آيند.

کد مطلب 1289

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