" بن استيلر" هم به" نگون بختان" مي پيوندد

.پروژه جديد اين كمدين " نگون بختان" نام دارد و"راوسون تربر " با اين اثر اولين حضورش در عرصه فيلمسازي را تجربه مي كند. در صورت ثمر بحش بودن مذاكرات " بن استيلر"اين پروژه را با مشاركت " استوارت كورن فلد " در شركت فيلمسازي اش"رد اور فيلمز "توليد مي كند.داستان فيلم پيرامون رقابت ميان يك باشگاه بدنسازي قديمي و يك موسسه مجهز شكل مي گيرد.باشگاه قديمي براي بقا نيازمند به شكست دادن رقيب است. "وينس واگن" و" كريستين تيلر"، همسر" استيلر" از جمله ديگر هنرپيشگان اين اثر هستند.

" بن استيلر"اين روزها سرگرم ايفاي نقش در نسخه سينمايي مجموعه تلوزيوني " استاركي و هاچ " است كه توسط " يونايتد تلنت اجنسي "توليد مي شود.فيلمهاي " دوبلكس "محصول ميرامكس و"حسادت "محصول كمدي شركت فيلمسازي دريم وركز از جمله ديگرپروژه هاي اين هنرپيشه فعال به شمار مي آيند.