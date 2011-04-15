کشف 200 هزار حلقه سی دی و دی وی دی قاچاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی شامگاه روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالای استان کردستان اظهار داشت: در سال گذشته و با همکاری نیروی انتظامی بالغ بر 200 هزار حلقه سی دی و دی وی دی غیرمجاز و قاچاق در استان کردستان کشف و ضبط شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به بررسیهای صورت گرفته در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی این کالای فرهنگی قاچاق مشخص شده است که بخش زیادی از سی دی و دی وی دی ها حاوی تصاویر و فیلمهای مستجهن و غیراخلاقی بوده است که با حمایت دشمن تولید و به داخل کشور وارد شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به تشدید برخوردها با عرضه کنندگان اقلام فرهنگی غیرمجاز و قاچاق بیان داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری و تعامل سایر دستگاهها و نهادهای مسئول برنامه ریزی مناسبی را در این حوزه انجام داده است.

میمنت آبادی گفت: در کنار این گونه اقدامات، توجه به مباحث فرهنگی در راستای مقابله با قاچاق کالا در تمامی حوزه ها از جمله دیگر برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته فرهنگی زیرمجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان است که در این بخش نیز اقدامات مناسبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: بهره گرفتن از شیوه های فرهنگی در راستای مقابله با مسائل مختلف به ویژه در حوزه قاچاق کالا می تواند بسیار موثر و مفید باشد و به همین دلیل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان آمادگی لازم را برای مشارکت و همکاری بهتر در این راستا اعلام می کند.

در ادامه این نشست مسئولان کمیته های زیرمجموعه کمیسیون قاچاق کالای استان کردستان اقدامات و برنامه های کاری خود در سال گذشته را ارائه دادند.