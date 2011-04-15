به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران پنجشبه در چهل و سومین اجلاس علنی شورای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز نخستین جلسه شورای عالی استانها در سال 1390 است. امیدواریم که سال جدید و فرا رسیدن بهار جدید بهار دلها و قلبها باشد و نور روشنی را بر قلب همه ما بتاباند و با روحیه جدید به همه وظایف خود بپردازیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال نو همه ملت و مردم پیروزی کامل داشته باشند و تمام ملتهای اسلامی به پیروزی برسند و حاکمان ظالمشان سرنگون شوند.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: ایشان توضیحاتی کامل و مبسوطی را در اولین روز عید در مشهد مقدس بیان داشتند و مسیر حرکت مان را در سال جاری به روشنی نشان دادند. ایشان ابراز داشتند جهاد اقتصادی تنها یک صرفه جویی نیست بلکه حرکت و جنبشی جهادی در مقابل دشمنان است که باید با این حرکت موانع را از سرراه برداریم و به نقطه جایگاه واقعی ایران را برسانیم.

چمران با اشاره به اینکه برای جهاد اقتصادی در شوراها نیز باید کاری بکنیم، گفت: البته این حرکت نباید یک حرکت فرمایشی باشد بلکه باید یک حرکت جهادگونه باشد و باید برنامه ای برای همه شوراها در این خصوص تهیه کنیم.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه به سالگشت شهادت شهید آوینی اشاره و خاطرنشان کرد: شهادت این شهید پرتلاش و هنرمند را به همه شهدا، هنرمندان و نویسندگان و رزمندگان تسلیت می گوییم.

وی همچنین شهادت شهید سید محمد باقر صدر و خواهر شهیده ایشان بنت الهدی صدر را به دست صدام تسلیت گفت و ادامه داد: 20 فروردین سالروز هسته ای بود و حرکتهایی را طی سالیان اخیر در ارتباط با انرژی هسته ای داشتیم و بیشترین چالش ما با سایر کشورها همین مبحث است و امیدواریم دانشمندان هسته ای ما با همان حرکت جهادگونه پیش بروند و این پیشرفت را تثبیت کنند.

چمران همچنین سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی را تسلیت گفت و افزود: تولد حضرت زینب (س) را به همه ملت ایران تبریک می گوییم و این حضرت یادآور، زنده نگاهدارنده حماسه کربلاست.

رئیس شورای عالی استانها همچنین به خیزش ملتهای اسلامی و مسلمان اشاره کرد و گفت: آمریکا با صور مختلف اعمال سیاستهای مختلف درتلاش است تا بتواند جلوی این انقلاب را بگیرد. خیزش مردم در مصر و تونس به جاهایی رسیده اما آمریکاییها تلاش می کنند که این انقلابها را ازمسیر خود خارج کنند اما در کشورهایی همچون بحرین با توحش مردم را به کشتار گرفته اند که امیدواریم مشکلات این ملتها با کمک خدای بزرگ به پیروزی برسد و امیدواریم شیوخ عرب همه برسر عقل بیایند و دست از کشتار ملت خود بردارند.

وی در ادامه با بیان اینکه در بعضی از شوراها شاهد حرکتها و اتفاقاتی بودیم که برای ما بسیار زجرآور و دردآور بود، گفت: یکی از شوراهای بزرگ ما در آستانه انحلال است، اعضاء آن نتوانستند از منیت های قومی، قبیله ای و فردی پایین بیایند و خود را حفظ کنند و شهردار خود را انتخاب کنند و کنار هم بنشینند و شورای این شهر که ساکنان بیش از یک میلیون نفر هستند در معرض انحلال قرار دارد.

وی افزود: ما باید قدر و منزلت و جایگاه خود را بشناسیم و برای خدمتگزاری آمده ایم. همه از یک ملت هستیم و همه ایرانی هستیم. اگر قرار باشد از هم جدا شویم، این همان چیزی است که آمریکا می خواهد بر سر مسلمانان بیاورد.

چمران تصریح کرد: اولین تلاش و سعی ما در شوراها باید این باشد که وظیفه واقعی و میهنی خود را بشناسیم نه اینکه با بچه بازی یک شهر را ماهها و سالها معطل نماییم.

به جای چاپ کتاب عملکرد خیابانها را آسفالت کنید

وی همچنین به چاپ کتابهای نفیس گزارش عملکرد ازسوی برخی از شهرداریها و شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: دادن عملکرد بسیار خوب است اما نه اینکه با این هزینه های گزاف و بعد بگویند هستی و بودجه نداریم که حقوق کارگرانمان را پرداخت کنیم.

وی متذکر شد: حتماً برای فرد فرد آنها نامه خواهم نوشت، اگر این هزینه ها را حتی خرج آسفالت یک خیابان می کردیم خدا، مردم، شوراها و شورای عالی استانها هم خشنودتر خواهد شد. برگزاری برخی از افتتاحها، جشنها، همایشها و ... که شاید برخی از آنها تبلیغاتی باشد، که انشاءا... این گونه نباشد، به اندازه معقول، منطقی است و حتماً باید نتیجه داشته باشد.

تغییر چهره شهرها به واسطه تشکیل شورا ها

رئیس شورای عالی استانها، شوراها را نمونه ای از استقلال طلبی، آزادی ودموکراسی در کشور دانست و گفت: در عربستان بعد از خیزش مردم فوراً انتخابات شوراها را برگزار کردند تا ناآرامی ها را ساکت کنند اما در ایران از سالها پیش شورا وجود داشته و این شوراها سبب شده که پروژه ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتری اجرا شوند و چهره بیشتر شهرها به واسطه فعالیت این نهاد مردمی تغییر کرده است. ما باید به مسئولان یادآوری کنیم که ما از بار شما کاسته ایم و این بار را بردوش مردم و نمایندگان مردم گذاشته ایم تا بهتر انجام شود چراکه کاری که از سوی کسی که منتخب مردم است انجام شود، بهتر از کسی که انتصابی است انجام خواهد شد.