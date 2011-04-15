مخالفت قاطع با طرح عربستان/ صالح برای کناره گیری دو هفته مهلت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، همزمان با هشدار ائتلاف ملی انقلاب جوانان یمن درباره وقوع فاجعه اقتصادی به سبب غارت اموال عمومی، مخالفان به علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن برای کناره گیری دو هفته مهلت دادند.



گروههای مخالف همچنین با رد مشارکت در مذاکرات ریاض و میانجیگری عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، کف خواسته های خود را کناره گیری فوری علی عبدالله صالح اعلام کردند.



محمد المتوکل یکی از رهبران گروههای مخالف بر ضرورت تسریع در عملیات کناره گیری صالح طی دو هفته آینده تاکید و اعلام کرد : به همین سبب مخالفان هرگز به ریاض نخواهند رفت.



مخالفان یمنی پیشتر اعلام کرده بودند با طرح شورای خلیج فارس موافق نیستند، زیرا علی عبدالله صالح را از پیگرد حقوقی محافظت کرده و تاریخ مشخصی را برای کناره گیری وی تعیین نکرده است.



مخالفان رژیم یمن روز گذشته با رد پیشنهاد مشارکت در مذاکراتی که با میانجیگری عربستان برای انتقال قدرت انجام می شود، دو هفته برای کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت مهلت تعیین کرد.

شاهدان عینی از زخمی شدن حدود 8 نفر از تظاهرکنندگان در داخل دانشگاه "اب" در حمله نیروهای امنیتی و اوباش رژیم عبدالله صالح خبر دادند.



مخالفت قاطع مردم جنوب یمن با طرح عربستان

از سوی دیگر، شماری از رهبران جنوب یمن با رد طرح عربستان و متحدان عرب این کشور تاکید کردند : طرح شورای همکاری در سطح مطالبات مردم و در برگیرنده راه حل نهایی و ریشه ای برای مطالبات مردم یمن نیست.

شرکت کنندگان در جریان همایشی در شهر المنصوره که برای بررسی آینده جنوب یمن پس از سرنگونی رژیم عبدالله صالح برگزار شد، تاکید کردند طرح شورای همکاری خلیج فارس، مسئله جنوب یمن را به عنوان یک مسئله سیاسی که پس از سرنگونی رژیم صالح نیز حل نمی شود، نادیده گرفته است.