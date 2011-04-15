تعطیلی پنجشنبه ها در گلستان دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اجرای این طرح همزمان با سال جدید در مدارس ابتدایی علاوه براینکه برنامه ریزی خانواده را در ایاب و ذهاب دانش آموزان برای مدرسه برهم زده موجب مشکلاتی نیز برای فرهنگیان و دانش آموزان شده است.

در هفته جاری، هر روز ساعت ورود وخروج دانش آموزان ابتدایی به مدارس تغییر می کرد و اولیای مدرسه از والدین دانش آموزان می خواستند تا در ساعت های جدید تعیین شده برای ایاب و ذهاب فرزندان با سرویس هماهنگی کنند.

از سوی دیگر، اینکه آیا با اجرای این طرح مشکلات مدارس ابتدایی حل خواهد شد یا خیر، مبحث دیگری است و به بحث های کارشناسی نیاز دارد.

این درحالیست که به تاکید کارشناسان، اجرای طرحی که در دراز مدت بازدهی مورد نظر را نداشته باشد امکان برگرداندن و جبران ضررها و تبعات آن نیز غیر ممکن خواهد بود.

با تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه، یک ساعت به فعالیت روزانه و هفتگی دبستانی ها افزوده شد و امکان ادامه تحصیل و مطالعات بیشتر معلمان ابتدایی نیز فراهم شد.

این درحالیست که تا این مرحله از اجرای این طرح، دو نوبته بودن برخی مدارس و اضافه شدن ساعات درسی و تغییر این ساعات مشکلاتی را برای مدارس و خانواده ها ایجاد کرده است.

موافقان اجرای این طرح، همچنان به افزایش جذابیت تدریس برای معلمان ابتدایی بعد از اجرای این طرح تاکید دارند.

خانم حسینی از معلمان مقطع ابتدایی شهر گرگان که سابقه ای 15 ساله در امر تدریس دارد در خصوص این طرح گفت: اجرای این طرح شاید در نیمه اول سال تحصیلی مفید فایده باشد اما خصوصا بعد از تعطیلات نوروزی خستگی و آزردگی دانش آموزان را به دنبال دارد.

وی افزود: شش زنگ 45 دقیقه ای همراه با زنگ های تفریحی که کوتاه شده است، باعث خستگی دانش آموزان شده و بازده تحصیلی آنان را به شدت کاهش می دهد.

وی اظهار داشت: دانش آموزان در ساعات آخر دیگر کششی برای فراگیری درس ندارند و تنها در بهترین حالت می توانند به حل مسائل محدود و مطالب آسانتر بپردازند.



این معلم مقطع ابتدایی اظهار داشت: این طرح خصوصا برای خانواده هایی که والدین شاغل دارند پیامدهای منفی به دنبال دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: این طرح در اواسط سال تحصیلی اجراشد و خانواده ها بر اساس آن برنامه ریزی نکرده بودند.

وی افزود: گویا این طرح بر مبنای کارشناسی طراحی نشده و تنها برخی پایتخت نشینان می توانند از آن به علت تعطیلی پنجشنبه ها در تهران بهره مند شوند.



فرهادی یکی دیگر از معلمان مقطع ابتدایی پسرانه شهر گرگان با اشاره به اجرای این طرح گفت: از آنجاییکه اغلب دانش آموزان ما فقط درس را در مدرسه می خوانند وخانواده ها نیز به علت مشغله وقت زیادی به فرزندان خود اختصاص نمی دهند، تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه بیشتر باعث افت تحصیلی وسر درگمی دانش آموزان می شود.

وی افزود: اکثر خانواده ها برنامه ای برای پرکردن اوقات فراغت فرزندان خود در این روز تعطیل ندارند و تفریح و بازی ثمره اصلی تعطیلی پنجشنبه هاست.

دوری از کانون گرم خانواده بویژه برای دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی، طولانی شدن ساعت کلاسها، مشکلات در زمینه تغذیه دانش آموزان از جمله مسائلی است که همزمان با تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه و افزایش ساعت کلاسهای درس در روزهای دیگر برای دانش آموزان ایجاد می شود.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد که بیش از 130 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند.