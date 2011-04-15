قطر؛ امیرنشینی کوچک با آرزوهای بزرگ

قطر طی سالهای گذشته و به ویژه ماههای اخیر در سطح منطقه ای گامهایی را برداشته که حاکی از تمایلش برای حضور پرزنگ در میان کشورهای عربی است. در همین مدت این کشور به دستاوردهایی نیز در سطح بین المللی رسیده است و با به دست آوردن میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 نگاهها را متوجه خود کرده است.

شبه جزیره قطر با وسعتی کمتر از 12 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی کمتر از دو میلیون نفر که دو سوم آنها اصالت خارجی دارند، در کنار کشور وسیع و پرجمعیت عربستان قرار گرفته و هم مرز بحرین و امارات متحده عربی است.

قطر سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران است و عمر ذخیره گازی اش تا۲۰۰ سال تخمین زده می شود. این کشور به علت پیش دستی در بهره برداری از منطقه گازی پارس جنوبی توانسته‌است بیش از ایران از این میدان گازی مشترک گاز طبیعی استخراج کرده و به رشد سریع اقتصادی دست یابد. قطر همچنین عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است و از این نظر نیز اشتراکات و منافع همسانی با اعراب حاشیه خلیج فارس دارد.

این امیر نشین از زمان استقلالش از استعمار انگلیس در سال 1971 خود را به عنوان کشوری عربی اسلامی معرفی و طی چند دهه با پیشرفتهای اقتصادی توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کرد. با این حال نادیده گرفته شدن قطر در مناسبات و تصمیم گیریهای منطقه ای، موضوعی نبود که به مذاق حاکمان این امیرنشین خوش بیاید. از این رو قطریها در طول سالیان و در رقابتهای منطقه ای کوشیده اند جایگاه مناسبی را بین اعراب حاشیه خلیج فارس به دست آورند.

این رقابتها از عرصه اقتصادی آغاز شده، در میدان رقابتهای ورزشی به اوج رسیده و اکنون به عرصه سیاسی کشیده شده است. در این میان قطر به جای سرمایه گذاری روی تیمهای ورزشی کوشید با به دست آوردن کرسیهایی در نهادهای اجرایی و فدراسیونها، از دیگر کشورهای عربی پیشی گرفته و زمینه سیادت خود را در سالهای آینده بر ورزش منطقه فراهم کند.

در نتیجه همین سیاست بود که میزبانی جام جهانی را برای این کشور به ارمغان آورد و این شبه جزیره کوچک توانست پیشتر از عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی و حتی غیرعربی منطقه، برای نخستین بار میزبان پرطرفدارترین رویداد ورزشی جهان باشد.

بلندپروازیهای قطریها به اینجا ختم نمی شود، در حال حاضر "محمد بن همام" رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلی ترین رقیب "سپ بلاتر" برای سکانداری فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) است. هر چند برخی از کارشناسان نامزد شدن بن همام را اقدامی نادرست و در راستای دو پاره شدن این سازمان ارزیابی کرده اند، اما برای قطر که خود را در یک قدمی ریاست فیفا می بیند، مهمتر از هر چیز دیگری است.

این در حالی است که برای امیران قطری این موفقیتها بدون کسب جایگاه درخور سیاسی بین کشورهای عربی و به رسمیت شناخته شدن از سوی آنان در تصمیم گیری برای مسائل منطقه ای ناچیز به نظر می رسد. از این رو کاخ نشینان دوحه بر آن شده اند با نقش آفرینی بیشتر در تحولات منطقه به این خواسته خود جامه عمل بپوشانند.

تلاشهای قطر برای میانجیگری در بحرانهای منطقه ای نظیر مذاکرات سازش خاورمیانه و تنشهای سیاسی لبنان در همین راستا بوده که بعضا با موفقیت نیز همراه شده است. علاوه بر این دوحه برنامه میزبانی نشستهای بین المللی را نیز در دستور کار خود قرار داده که نشست بررسی مسائل لیبی با حضور سران کشورهای غربی و عربی از جدیدترین آنها است.

از دیگر برنامه های قطر برای نیل به این هدف، فتح کرسیهای ریاست سازمانهای منطقه ای است. شورای همکاری خلیج فارس، سازمانی بود که دبیرکل آن تا پایان ماه مارس"عبدالرحمن العطیه" قطری بود. اما یکی از مهمترین سازمانهای منطقه ای اعراب، "اتحادیه عرب" است که تا کنون به دست مصریها اداره شده است.

قطر که مدتها به دنبال فرصتی برای شکستن این طلسم بوده هم اکنون به این موقعیت دست یافته است. دبیرکل کنونی این سازمان "عمرو موسی" است که دوره اش تا پانزدهم ماه می (25 اردیبهشت) به پایان می رسد و در حالی که مصریها به دنبال جایگزین کردن مهره دیگری به جای وی هستند، قطر نیز مهره سرشناس خود را برای این سمت معرفی کرده است.

پس از وقایع مصر و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری این کشور عمرو موسی به عنوان اصلی ترین نامزد مورد حمایت اعراب، اتحادیه عرب را ترک می کند تا وارد کورس رقابت ریاست جمهوری شود. در این میان صندلی خالی وی در اتحادیه عرب غنیمت گرانبهایی برای قطر است، از این رو با نامزد کردن العطیه که چهره شناخته شده ای برای اعراب است و در نبود رقیبی جدی از سوی مصر، امید فراوانی برای فتح این اتحادیه دارد.

به نظر می سد با توجه به برنامه طولانی مدت قطر برای به دست آوردن سیادت منطقه ای، این اقدامات به همینجا ختم نشود و در آینده شاهد تلاشهای بیشتری از سوی این کشور برای محقق کردن آرزوهای بزرگ امیران آن باشیم.