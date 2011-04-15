نخست وزیر قطر: قطار تغییرات به قطر رسیده است/ تحریم و تهدید ایران فایده ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" ضمن اعتراف به نزدیکی موج تغییرات به کشورش گفت: شاهد تغییراتی در قطر خواهیم بود که خاندان حاکم را هم شامل می شود.

وی تصریح کرد: "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر برنامه هایی برای این تغییرات طراحی کرده، زیرا وی به مردم بهای فراوانی می دهد.

نخست وزیر قطر ادامه داد: امیر از انجام اصلاحات دمکراتیک در کشور بدون فشار مردمی همانگونه که در کشورهای دیگر وجود دارد حمایت می کند. قطری ها به خوبی می دانند که تدوین قانون اساسی و تشکیل پارلمان و برگزاری انتخابات شهرداری ها بدون فشار صورت گرفته است.

وی درباره ایران ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکا علیه ایران گفت: ایران کشوری قوی است که نباید محاصره شود یا مورد حمله قرار گیرد. تحریم ها علیه ایران کارایی نداشته است."باراک اوباما" باید دست به تلاش دیگری پس از عدم موفقیت تلاش نخست خود بزند.

نخست وزیر قطر افزود: تحریم های اعمال شده علیه ایران تاثیری ندارد. با توجه به وقایع کنونی منطقه چگونه می توان انتظار صلح داشت؟

شیخ حمد تصریح کرد: پایگاه نظامی آمریکا در قطر هرگز علیه ایران به کار گرفته نخواهد شد زیرا به موجب توافقنامه میان ما و آمریکا این کشور باید از ما اجازه بگیرد که ما اجازه چنین کاری را به آن نمی دهیم.