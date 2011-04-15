زمینه همکاری مشترک آموزشی و مهارتی بین ایران و الجزایر مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رضا سیابانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با "عایشه سمسوم" و "شریف الریقی" نمایندگان وزارت آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر اظهار داشت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که الجزایر و ایران با داشتن پتانسیل های مناسب، می توانند همکاری شایسته ای در زمینه های مورد علاقه داشته باشند که این سفر نقطه عطفی در تحقق این مهم است.

وی گفت: آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های صنعتی ایران از استان های مستعد برای افزایش مراودات علمی و اقتصادی با کشور دوست و برادر الجزایر است و باید از این پتانسیل ها به نحو مطلوب بهره برداری شود.

سیابانی، به عزم مدیریت ارشد آذربایجان شرقی برای توسعه همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهای پیشرو در حوزه های تجاری اشاره کرد و ضمن ابلاغ سلام های گرم استاندار آذربایجان شرقی به نمایندگان وزارت آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر، از مقامات و سرمایه گذاران الجزایری به صورت رسمی برای حضور فعالانه در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری این استان که تیر امسال در تبریز برگزار می شود، دعوت کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد، این سفر در ارتقا و بهبود مهارت آموزی در دو کشور ایران و الجزایر موثر باشد.

در ادامه این دیدار، معاون مدیرکل ارتباطات بین الملل وزارت آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از سفر به تبریز، نسبت به توسعه همکاری های دو جانبه تاکید کرد.

"شریف الریقی" با اشاره به زمینه های موجود برای ارتقای مناسبات دوجانبه به ویژه در حوزه آموزشی و مهارتی تصریح کرد: ایران و الجزایر دو کشور صاحب ثروت سرشارند که به دلیل فقدان مهارت لازم نمی توانند به خوبی از این ثروت ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه الجزایر آماده توسعه همکاری های دوجانبه است، اعلام کرد: هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و این سفر آغاز تعمیق و استحکام همکاری های مشترک است.

این مقام مسئول در وزات آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر که تحت تاثیر مهمان نوازی مسئولان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی قرار گرفته بود، اظهار داشت که از توصیف احساساتش ناتوان است.

در این دیدار همچنین خانم "عایشه سمسوم" بازرس کل وزارت آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر هم به سفر هیئت تحت سرپرستی اش به کرج، اصفهان و تبریز اشاره و خاطرنشان کرد: سیستم آموزش فنی و حرفه ای ایران یکی از پیشرفته ترین سیستم های آموزش فنی و حرفه ای دنیاست.

وی سفر هیئت الجزایری به آذربایجان شرقی و بازدید از مجموعه های مهارتی و آموزشی کلانشهر تبریز را بسیار سودمند توصیف کرد و افزود:همه فرایندهای آموزشی در سازمان آموزرش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سازماندهی و امکانات گرفته تا برنامه ها، استانداردها وسطح علمی اساتید مراکز تحت پوشش این سازمان مطابق مدرن ترین اصول پذیرفته شده جهانی است.

عایشه سمسوم، اضافه کرد: رابطه ای که در جریان بازدیدهای صورت گرفته در تبریز بین آموزش و صنعت مشاهده شد، نمونه برجسته ای از چنین تعاملی است که باید به عنوان الگو در سایر کشورها از جمله الجزایر نیز مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این دیدار، پروفسور ابوالقاسم فخری، استاد عمران دانشگاه و مترجم کتاب وحی به زبان فرانسه نمونه ای از این قرآن نفیس را به مهمانان الجزایری و یک نسخه به وزیر آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر تقدیم کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز پرچم الجزایر که توسط مهارت آموزان آموزش فنی و حرفه ای این استان و با ابریشم بسیار مرغوب بافته شده بود را به "شریف الریقی" معاون مدیرکل ارتباطات بین الملل وزارت آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای الجزایر اهدا کرد.

هیئت کارشناسی وزارت آموزش فنی و حرفه ای الجزایر که از صبح پنجشنبه وارد تبریز شده بودند ضمن رایزنی دوجانبه، از شرکت موتورسازان تراکتورسازی، مرکز آموزش علمی و کاربردی ماشین سازی، مرکز در حال احداث آموزش فنی و حرفه ای خواهران تبریز، مرکز شماره یک و دو آموزش فنی و حرفه این شهر بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه آموزش های مهارتی و امکانات و تجهیزات آموزشی و مهارت آموزی آذربایجان شرقی قرار گرفتند.