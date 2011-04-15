شوراهای اسلامی نقش خود را در تحقق جهاد اقتصادی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی پنجشنبه در چهل و سومین اجلاس علنی شورای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد در نطق پیش از دستور خود با بیان این که شوراها در شهر می توانند در زمینه هایی مانند قانون گرایی، انضباط مالی و جلوگیری از هرگونه هزینه های غیرضروری، جلوگیری از اقدامات موازی در شهرها و همچنین با اجرای طرح های مطالعه شده و ماندگاری در تحقق جهاد اقصادی نقش استثنایی داشته باشند گفت: شوراهای اسلامی نیز بایستی نقش خود را در تحقق امر ولایت و شرکت در این جهاد مقدس پیدا کند.

وی با اشاره به قیام اسلامی کشورهای منطقه گفت: اکنون همه ملتها آشکارا به چگونگی برخورد دوگانه آمریکا و متحدان در برخورد با تحولات لیبی، تونس و مصر به ویژه مردم مظلوم و مسلمان بحرین واقفند و می بینند که شعار دموکراسی غربی، شعار پوشالی بیش نیست.

سعیدی اضافه کرد:استکبار جهانی امروز به دو شیوه می خواهد انقلابیون منطقه را کنترل کند تا بلکه با موج سواری آب رفته را به جوی برگردانند و سودجویی و منافع طلبی خود را ادامه دهند.

تصویب کلیات طرح نظارت شوراها ی اسلامی

در ادامه این جلسه کلیات طرح نظارت شوراهای اسلامی کشور تهیه شده در کمیسیون نظارت و ارزشیابی شورای عالی استانها در چهل و سومین اجلاس این شورای به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح آمده است، در اجرای تبصره 2 ماده 5 شیوه نامه نحوه نظارت سلسله مراتبی شوراها بر یکدیگر موضوع مصوبه 23 خرداد ماه سال 87 اجلاس عمومی شورای عالی استانها مبنی بر تهیه آئین نامه اجرای نظارت شورای عالی استانها بر شوراهای اسلامی استان به کمیسیون نظارت ماموریت داده می شود با سایر کمیسیونهای تخصصی، کارشناسان و صاحبنظران آئین نامه اجرایی دستور العمل مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه با لحاظ نمودن الزامات قانونی به نحوی که متضمن نحوه نظارت شورای عالی استانها بر شورای اسلامی استان باشد تهیه و پس از تائید کمیسیون نظارت جهت اجرا به استانها ابلاغ شود.