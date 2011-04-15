احساس تنهایی می کنیم/ تنها از ما شکست پرسپولیس را می خواستید

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در پایان دیدار راه آهن - استقلال با انتقاد از هواداران استقلال گفت: ما امروز در حضور دو سه هزار تماشاگران بدن‌های خود را گرم کردیم و در جریان بازی هم تعداد هوداران بسیار کم بود. ما به حمایت آنها نیاز داریم و این درست نیست در این شرایط حساس ما را تنها بگذارند.

وی گفت: استقلال تیمی است که 30 میلیون هوادار در سراسر ایران دارد اما جای تاسف دارد در حساس‌ترین بازی‌های ما در لیگ آنها برای حمایت از تیم به ورزشگاه نمی آیند.

مدافع استقلال با درخواست از هواداران این تیم برای حضور در ورزشگاه تاکید کرد: ما در دیدارهای خانگی خود صددرصد احساس تنهایی می کنیم واقعا که دیدن چنین فضایی ناراحت کننده است و من کمتر در گذشته شاهد آن بودم که در دیدارهای استقلال سکوهای ورزشگاه خالی باشد.

صادقی در پایان گفت: هواداران فقط از ما پیروزی در شهرآورد تهران مقابل پرسپولیس را می خواستند؟! هوادار همیشه باید در کنار تیم باشد زیرا هر تیمی نوسان دارد اما این حمایت است که باعث می شود تیم خیلی زود مشکلات را پشت سر گذاشته و به شرایط آرمانی برگردد.

تیم فوتبال استقلال با برتری 2 بریک مقابل راه آهن شهرری اختلاف امتیاز خود با تیم‌های صدرنشین را حفظ کرد و همچنان امیدوار به قهرمانی باقی ماند.