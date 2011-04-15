غارت بیت المال از سوی خانواده عبدالله صالح / فاجعه اقتصادی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ائتلاف ملی انقلاب جوانان یمن با هشدار درباره وقوع فاجعه اقتصادی به سبب ادامه غارت اموال عمومی در بیانیه ای اعلام کرد افراد صاحب نفوذ در خاندان حاکم، 400 میلیون دلار را به بانکهای متعددی در دبی امارات منتقل کرده اند و شماری از این افراد نیز به این امارت نقل مکان کرده اند.

در این بیانیه هشدار داده شده است ادامه پافشاری عبدالله صالح بر قدرت منجر به زیانهای اقتصادی به میزان سه میلیاد و پانصد میلیون دلار در بخشهای ساختمانی، عمرانی، املاک و مسکن، گردشگری، حمل و نقل و ارتباطات شود.



این ائتلاف از رئیس کل بانک مرکزی یمن خواسته است مانع غارت اموال عمومی شود و در صورتی که توان حفظ بیت المال را ندارد، استعفا کند.



همچنین شیوخ قبال و علمای دینی یمن از عبدالله صالح خواستند از قدرت کناره گیری کند و تمام نزدیکانش نیز از قدرت کنار گذاشته شوند؛ این افراد از مطالبات انقلاب یمن حمایت کردند.

