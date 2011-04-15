۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

1250 نقطه حادثه خیز راههای کشور امسال اصلاح می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل هماهنگی وزارت راه و ترابری گفت: هزار و 250 نقطه حادثه خیز امسال در کشور اصلاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد قیلی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از راههای استان گلستان افزود: برای اجرای این طرح در سالجاری چهار هزار میلیاردر یال اعتبار تخصیص یافته است.

 وی از تخصیص 600 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و تجهیز راهدارخانه های کشور خبر داد و افزود: این اعتبار برای 600 راهدارخانه ثابت و موقت کشور هزینه می شود.
 
مدیر کل هماهنگی وزارت راه و ترابری گفت: علاوه بر این امسال 10هزار میلیارد ریال  برای نگهداری راههای اصلی، فرعی، بزرگراهها و عابرراههای کشور در نظر گرفته شده است.
 
فیلی اضافه کرد: از این مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و بقیه ملی است.
 
وی برای بررسی وضع جاده های گلستان و نیز بازدید از روند ساخت راهدارخانه های این استان به گلستان سفر کرده است.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
