1250 نقطه حادثه خیز راههای کشور امسال اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد قیلی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از راههای استان گلستان افزود: برای اجرای این طرح در سالجاری چهار هزار میلیاردر یال اعتبار تخصیص یافته است.

وی از تخصیص 600 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و تجهیز راهدارخانه های کشور خبر داد و افزود: این اعتبار برای 600 راهدارخانه ثابت و موقت کشور هزینه می شود.



مدیر کل هماهنگی وزارت راه و ترابری گفت: علاوه بر این امسال 10هزار میلیارد ریال برای نگهداری راههای اصلی، فرعی، بزرگراهها و عابرراههای کشور در نظر گرفته شده است.



فیلی اضافه کرد: از این مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و بقیه ملی است.



وی برای بررسی وضع جاده های گلستان و نیز بازدید از روند ساخت راهدارخانه های این استان به گلستان سفر کرده است.



گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.