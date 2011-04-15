۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

در فرهنگسرای هنگام/

مسابقه کتابخوانی "کشتی پهلو گرفته" برگزار می‌شود

فرهنگسرای هنگام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) از روز شنبه 27 فروردین‏ماه مسابقه کتابخوانی "کشتی پهلو گرفته" را برگزار می‏کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به کتاب و کتابخوانی از 27 فروردین تا 15 اردیبهشت‏ماه فرصت دارند با پاسخ به 20 پرسش چهارگزینه‏ای و ارسال آن به دبیرخانه مسابقه، در این مسابقه شرکت کنند. به 10 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایزی تعلق می‏گیرد که در 3 خردادماه همزمان با جشن میلاد حضرت زهرا(س) این جوایز اهدا می‏شود.

هدف از اجرای این مسابقه افزایش شناخت و معرفت دینی شهروندان و آشنایی آنها با زندگانی و سیره حضرت زهرا(س) و نیز ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

پرسش‏های این مسابقه از کتابی با همین نام تالیف سیدمهدی شجاعی انتخاب شده‏ است.

علاقه‏مندان برای دریافت فرم مسابقه یا ارسال آن می‏توانند به نشانی میدان رسالت، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند، کتابخانه فرهنگسرای هنگام مراجعه کنند.

