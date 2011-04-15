به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به کتاب و کتابخوانی از 27 فروردین تا 15 اردیبهشتماه فرصت دارند با پاسخ به 20 پرسش چهارگزینهای و ارسال آن به دبیرخانه مسابقه، در این مسابقه شرکت کنند. به 10 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایزی تعلق میگیرد که در 3 خردادماه همزمان با جشن میلاد حضرت زهرا(س) این جوایز اهدا میشود.
هدف از اجرای این مسابقه افزایش شناخت و معرفت دینی شهروندان و آشنایی آنها با زندگانی و سیره حضرت زهرا(س) و نیز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
پرسشهای این مسابقه از کتابی با همین نام تالیف سیدمهدی شجاعی انتخاب شده است.
علاقهمندان برای دریافت فرم مسابقه یا ارسال آن میتوانند به نشانی میدان رسالت، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند، کتابخانه فرهنگسرای هنگام مراجعه کنند.
