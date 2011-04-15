بازسازی مسکن در همدان 160 هزار شغل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی نیکزاد پنجشنبه شب در شورای مسکن و حمل و نقل استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد اظهار داشت: 78 هزار و 600 واحد مسکونی شهری و روستایی شامل 37 هزار واحد روستایی و 40 هزار و 600 واحد شهری در دو سال آینده در استان همدان احداث می شود که این موضوع نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.

وی اضافه کرد: همچنین 12 هزار و 850 میلیارد ریال تسهیلات برای بهره برداری از این تعداد طرح مسکن مهر در این استان پیش بینی شده است.

نیکزاد به پروژه های بخش راه و ترابری نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز 326 با اعتبار 64 میلیارد تومانی در حال اجرا است .

سرپرست وزارت راه و ترابری در ادامه با اشاره به راه آهن تهران-همدان خاطرنشان کرد: با منابع فعلی باید تا پایان سال جاری بالانس قطعات یک تا چهار خط آهن تهران- همدان انجام شود .

وی در خصوص آزاد راه تهران- همدان اظهار داشت: 55 کیلومتر از این آزاد راه باید تا پایان شهریور امسال و 30 کیلومتر دیگر آن نیز تا پایان سال 90 باید به بهره برداری برسد .

نیکزاد در پایان صحبتهای خود نیز گفت: استان همدان در تارک ترقی و پیشرفت نیز باید همچون درخشش در بحث تاریخ و تمدن درخشان باشد .

وزیرمسکن و شهرسازی پیش از برگزاری کارگروه مسکن از طرحهای مسکن مهر همدان بازدید کرد.

علی نیکزاد از طرح 174 واحدی شهرک شهید بهشتی متعلق به بنیاد تعاون ناجا و 504 واحد مسکونی شهرک مدنی بازدید کرد .

وی همچنین کلنگ 300 واحدی پیش ساخته بتنی مسکن مهر همدان را بر زمین زد و دستور شروع عملیات اجرایی طرح دو هزار واحدی مسکن مهر را نیز صادر کرد.

وی در جریان بازدید از طرحهای درحال اجرای مسکن مهر از نزدیک در جریان روند پیشرفت طرحها قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرح تاکید کرد.

همچنین بحث و گفتگو در خصوص موانع و تنگناهای موجود برای بهره برداری از طرحها از دیگر اقدامات وزیر مسکن در بازدید از طرحها بود که با ارائه راهکارهای لازم دستورات لازم را برای تسریع در رفع موانع و بهره برداری طرح در زمان مقرر صادرکرد.

مشاوران طرحها نیز در جریان این بازدید به بیان گزارشی از روند فعالیتهای صورت گرفته پرداختند که در برخی طرحها روند پیشرفت طرح مورد قبول مهندس نیکزاد قرار نگرفت و وی از تعلل در روند طرح انتقاد کرد.

همچنین در جریان بازدید وزیر مسکن و شهر سازی از طرحهای در دست ساخت مسکن استان همدان اعلام شد طرح 174 واحدی نیروی انتظامی واقع درکوی رضا با70 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان خرداد ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

در این بازدید وزیر مسکن از طرح 504 واحدی شهرک مدنی که در زمینی به مساحت 17 هزار و 31 متردر 24 بلوک و هفت طبقه روی پیلوت در حال احداث است بازدید کرد.