۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها

براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها موظف شدند در صورت فسخ قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار قبل از موعد سررسید از سوی مشتریان، نرخ سود سپرده را متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد اعمال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: براساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون اعتباری مقرر شد، در صورتی که قرارداد سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قبل از موعد سررسید توسط مشتریان فسخ گردد، بانک یا مؤسسه اعتباری ضمن احتساب سود علی‌الحساب از روز اول افتتاح حساب سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و پرداخت آن به سپرده‌گذاران، مؤظف به اعمال نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد در خصوص نرخ سود علی‌الحساب، در زمان تسویه است.

بدیهی است روز فسخ قرارداد مشمول احتساب سود علی‌الحساب نمی‌گردد.
 

