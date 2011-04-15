مشکلی بین من و باشگاه استقلال وجود ندارد/ شکایت باشگاه منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پیروزی یک برصفر استقلال مقابل راه آهن شهرری و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هر دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند. ما برای دور نشدن از کورس قهرمانی و راه آهن برای بقا در لیگ برتر نیاز مبرم به سه امتیاز بازی داشتیم. این مسئله حسایت‎های بازی را بیشتر کرده بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه استقلال در مصاف با راه آهن سنجیده عمل کرد، یادآور شد: تجربه بازیکنان کمک کرد تا از تنها گل زده خود تا پایان بازی محافظت کنیم. البته راه آهن تیم خوب، پخته، ریشه دار و باسابقه‎ای است. شاید اگر مشکلات داخلی و حاشیه‎ای گریبانگیر این تیم نمی شد شرایط به مراتب بهتری داشت. در کل امیدوارم راه آهن سال آینده در لیگ برتر باشد.

هافبک تیم استقلال با بیان اینکه بعد از دوری دراز مدت از مسابقات هنوز به آمادگی رضایت بخشی نرسیده است، تصریح کرد: البته مصدومیتم به طور کامل برطرف شده است. تلاشم دارم تا با تمرینات منظم به شرایط ایده‌آل بازگشته و بتوانم برای تیم استقلال مثمرثمر باشم.

وی با اشار بخشش دو بازیکن راه آهن پیش از دیدار برابر استقلال گفت: این موضوع ربطی به ما نداشت. استقلال بدون درنظرگرفتن هیچ مسئله‎ای فقط به دنبال کسب سه امتیاز بود تا بتواند شرایط خود را در جدول رده‏بندی بهبود ببخشد.

جباری در پایان گفتگو با خبرنگاران به سوالی مبنی" شکایت باشگاه استقلال از وی به فدراسیون فوتبال" اظهارداشت: هیچ مشکلی بین من و باشگاه وجود ندارد. رابطه من با باشگاه صمیمی و دوستانه است. تمام تلاش من هم کمک به تیم محبوبم استقلال است تا بتوانیم در پایان فصل جایگاهی که مناسب شان استقلال و هوادارانش است را به دست بیاوریم. در خصوص شکایت باشگاه استقلال هم باید بگویم مورد خاصی نبود و فکر می کنم منتفی شده باشد.

تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل راه آهن شهرری اختلاف امتیاز خود با تیم‌های صدرنشین را حفظ کرد و همچنان امیدوار به قهرمانی باقی ماند.