23 هزار واحد مسکن امسال در همدان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی پنجشنبه شب در شورای مسکن و حمل و نقل استان همدان که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد اظهار داشت: مهمترین اولویت کاری استان همدان در سال گذشته تامین مسکن بود.

پیریایی افزود: با توجه به مساعدتهای دولت و مجلس شورای اسلامی، خوشبختانه در این زمینه در استان همدان شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم.

پیریایی با بیان اینکه شرایط برای انجام یک اقدام وسیع و بی نظیر در زمینه ساخت مسکن در استان مهیا است خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر شورای مسکن در 9 شهرستان استان همدان تشکیل شده است که این شورا باید به صورت منظم و فعال در این راستا گام بردارد .

وی تاکید کرد: برای تحقق تعهد پیش بینی شده در بخش مسکن و اشتغال باید مسئولان اجرایی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی مزین شده جدی تر و پیگیرتر از قبل فعالیت کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار و تامین مسکن از دغدغه های اصلی خدمتگزاران نظام است اظهار داشت: نگاه ویژه دولت به این دو مولفه مهم موجب رضایتمندی مردم در این خصوص شده است.

وی اضافه کرد: استان همدان نیز با همدلی و وفاق مسئولان در حال حاضر مسیر خوبی را طی می کند.

استاندار همدان با بیان اینکه مسکن و اشتغال در ذهن مردم به عنوان شکل اصلی کار تلقی می شود گفت: مسکن اثر قابل توجهی بر روی اشتغال دارد و این موضوع باید به عنوان نقطه عطف مورد توجه قرار گیرد.