رشد 56 درصدی اعتبارات عمرانی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری شامگاه پنجشنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان در سال 90 اظهار داشت: سهم استان کردستان از اعتبارات عمرانی در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن بالغ بر 56 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در سال 89 سهم استان کردستان از اعتبارات عمرانی در مجموع بالغ بر 729 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال 88 سهم این استان بالغ بر 56 درصد افزایش یافته است که این مهم در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی موثر بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به سهم این استان از اعتبارات دولتی در تمامی بخشها در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: سهم استان کردستان در حوزه اعتبارات ملی، ملی استانی شده، ردیفهای متفرقه و استانی در در سال گذشته در مجموع به 843 میلیارد رسیده است.

ازهاری گفت: در سال گذشته 159 میلیارد تومان اعتبارات پیوست قانون، 59 میلیارد تومان مربوط به پروژه های ملی استانی شده، 153 میلیارد تومان از ردیفهای متفرقه و 356 میلیارد تومان اعتبارات ملی به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است که تا این لحظه میزان جذب و هزینه اعتبارات بسیار خوب بوده است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تلاش مسئولان و مدیران استان در راستای جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیصی به کردستان خاطرنشان کرد: مدیران تا پایان سال مالی فرصت دارند که نسبت به جذب و هزینه اعتبارات تخصیص یافته به استان اقدام کنند که خوشبختانه کردستان طی سه سال اخیر یکی از استانهای برتر کشور در حوزه جذب و هزینه اعتبارات عمرانی و هزینه ای بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان گزارشی از جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنین کارگروههای زیرمجموعه آن را ارائه کرد.