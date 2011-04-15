تکمیل آزاد راه کربلا 90 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی نیکزاد در بازدید از قطعه دو باند جنوبی آزاد راه کربلا اظهار داشت: از این میزان اعتبار برای تکمیل این پروژه، 30 درصد آورده سرملیه گذار است و 70 درصد مابقی نیز توسط دولت تامین می شود.

وی ادامه داد: از سهم دولت 50 درصد در قالب اعتبارات پرداختی وزارت راه و ترابری و سازمان همیاری های شهرداری های استان و 20 درصد از اعتبارات استانداری تامین می شود.

سرپرست وزارت راه و ترابری با بیان اینکه احداث آزاد راه کربلا از مطالبات اصلی مردم است، گفت: عملیات اجرایی باند نحست این آزاد راه به پایان رسیده و باند دوم نیز در دست اجراست.

نیکزاد طول باند دوم این آزاد راه را 85 کیلومتر ذکر کرد و گفت: این پروژه در حال حاضر 24 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا کنون 20 میلیارد تومان برای اجرای ان هزینه شده است.

سهم سرمایه گذاران از عوارض دریافتی راه ها تغییر می کند

وی در ادامه به تصمیم وزارت راه و ترابری در خصوص افزایش سهم سرمایه گذار از عوارض دریافتی در پروژه های راهسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم این وزارتخانه سهم سرمایه گذار از عوارض راه هایی که در سال های گذشته بهره برداری شده و در حال حاضر برای تردد و استفاده از آن ها عوارض دریافت می شود، بیشتر خواهد شد.

نیکزاد گفت: بر این اساس در هفته آینده نشستی با نمایندگان سرمایه گذاران انجام می شود تا سهم سرمایه گذاران از عوارض دریافتی مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از این اقدام جلوگیری از متضرر شدن مردم و سرمایه گذاران است، گفت: دولت باید منابع را به درستی مدیریت کند.