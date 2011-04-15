به گزارش خبرنگار مهر، حکایت این اتفاق در اصل ضرب المثلی در تهران است که داستان جالبی دارد و آن اینکه نقل می کنند خیاط خوش ذوقی در جلوی مغازه خود کوزه ای گذاشته بود و در آن نام چهره ها، همکاران و کسانی را می انداخت که فوت کرده و جنازه آنها از جلوی مغازه اش مشایعت می کرد تا جایی که پس از مدتی این کوزه به کلکسیونی از یاران دیروز و به سرای باقی شتافته، مبدل شده بود.

زمان می گذشت و خیاط به کارش ادامه می داد، تا اینکه روزی همین خیاط خوش ذوق هم به دارباقی شتافت و یکی از همسایگان نام این خیاط را نوشت و داخل کوزه گذاشت و بقیه همسایه ها با دیدن این صحنه عبرت آموز، یکصدا فریاد زدند "عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد".

حالا حکایت فرودگاه بین المللی ساری نیز شبیه حکایت همان خیاط شد! چرا که "همه از فرودگاه می پرند و فرودگاه از ساری!!! یعنی فرودگاهی که همه را در لیست پروازش قرار می داد، اینبار خودش در لیست پرواز قرار گرفت و از ساری پرید!!!"

شنیدن این جمله تلخ از زبان استاندار مازندران، طبعاً برای ما شوک آور و کمی غیرقابل باور بود؛ چرا که در گذشته نه چندان دور، ساری با پیشنهاد احداث فرودگاه در منطقه عمومی لاریم که امکان دسترسی به فرودگاه را برای شهرستانهای بابل، بابلسر، قائمشهر، جویبار، نکا، بهشهر و ساری فراهم می کرد، تنها و تنها بخاطر خارج شدن فرودگاه از حوزه شهرستان ساری مخالفت شده بود!

بکارگیری واژه نامانوس فرودگاه دشت ناز میاندورود، بجای فرودگاه بین المللی ساری، تعجب برانگیزترین اقدام استاندار مازندران در طول زمان مسئولیتش در این سمت بوده که می توان آن را یکی دیگر از تازیانه های بی مهری بر پیکره ناتوان ساری به عنوان مرکز استان در مقایسه با سایر مراکز استانها تلقی کرد.

اگرچه تردیدی نداریم که منطقه دشت ناز بخشی از مایملک سرزمینی شهرستان جدیدالتاسیس میاندورود است، اما سئوال اینجاست که آیا فرودگاه بین المللی ساری که محل استقرار اداره کل فرودگاههای مازندران بوده و فقط نام دشت ناز را یدک می کشد هم به میاندورود واگذار می شود؟! اگر اینگونه باشد، باید سایر عناوین اداره کلی نیز که در شهرستانهای مختلف مستقرند، به نفع همان شهرستانها تغییر پسوند داده و از این پس گفته شود: دانشگاه باقر تنگه بابلسر، شیلات ... بابلسر، گمرگ .. نوشهر، شرکت مخابرات ... بابل، سازمان تبلیغات ... بابل!

جالب اینجاست که جناب آقای طاهایی مدتی قبل در تکاپوی نامگذاری جدید بر فرودگاههای مازندران و احتمالاً بنام شهدای شهیر مازندران بوده و زمزمه نام شهید کشوری برای فرودگاه ساری، شهید شیرودی برای فرودگاه نوشهر و شهید خلعتبری برای فرودگاه رامسر بوده ولی حالا این تغییر پسوند برای فرودگاه ساری، شاید ماحصل بکارگیری فرمولی جدید در معادلات سیاسی است که متاسفانه در آغاز سال 90 به شهروندان ساری ارائه شد.

همه اینها در حالیست که از ابتدا زمزمه می شد، فرودگاه بین المللی ساری به عنوان یک نهاد استانی برای ساری حفظ شده و در چارجوب تقسیمات جدید تفسیر نمی شود و مثالشان هم فرودگاه امام خمینی(ره) تهران بوده که عملاً در حوزه استحفاظی شهرری قرار دارد!

آقای استاندار باید بداند که شهرستان میاندورود از این پس برای ساروی ها مثل شهرستان قائم شهر و نکاست که فقط همسایه مرکز استان بوده و از آن ارث نمی برد و اگر قرار است مکان یا امکاناتی هم هبه شود، همانند سایر شهرستانها باید از فرمول سهمیه بندی شده توزیع عادلانه برخوردار شود. ضمن اینکه از همین حالا باید تکلیف کارخانه ماشین سازی سایپا که توسط دولت محترم به شهرستان ساری داده شده، معلوم گردد تا خدای نکرده این فرصت هم از ساری به واسطه همین تغییر در تقسیمات کشوری مصادره نشود!

تاسفبارتر اینجاست در شرایطی که ساروی ها در حال چانه زنی با بازرگانی مازندران برای بازگرداندن محل دائمی نمایشگاهها بوده اند، ناگهان بخشی از موجودیت ساری استقلال یافت و شهرستان میاندورود تاسیس شد و تا خواستند بخود بیایند و طالب احداث موزه ای تاریخی فرهنگی در مرکز استان شوند، ناگهان فرودگاه را هم به میاندورود باختند و حالا تا بخواهند روند تولید را به شرکت کاغذ سازی چوب و کاغذ مازندران بازگردانند، یقیناً خودرو سازی سایپا را در میاندورود جا خواهند گذاشت تا همه چیز بنام ما، اما بکام دیگران باشد!

خنده تلخ غم انگیزم از این است که هر چه گشتم نتوانستم کشف کنم که در کجای ایران حتی یک مرکز استان فاقد فرودگاه داریم که مازندران با داشتن سه فرودگاه بین المللی، دومین استانی باشد که مرکز استانش از داشتن فرودگاه محروم باشد؟

علیهذا بسیار شایسته است تا استاندار محترم با اصلاح سخنان مورد اشاره خویش، از افکار عمومی رفع ابهام نموده و این نگرانی ها را از ذهنیت شهروندان ساری مرتفع سازد.

صادقعلی رنجبر- استاد دانشگاه