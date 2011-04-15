۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

در فرهنگستان زبان/

گروه "ادبیات انقلاب اسلامی" تاسیس شد/ صدور حکم به نام محمدرضا ترکی

گروه "ادبیات انقلاب اسلامی" به مدیریت محمدرضا ترکی در فرهنگستان زبان تاسیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تاسیس گروه "ادبیات انقلاب اسلامی" در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در هفتمین جلسه شورای مدیران گروه‌های فرهنگستان، به ‌موجب حکمی از سوی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمدرضا ترکی به مدیریت این گروه منصوب شد.

متن حکم صادرشده بدین شرح است:" استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی

با سلام

نظر به دانش و تجربه ارزشمندی که در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارید به مدیریت گروه جدید التأسیس "ادبیات انقلاب اسلامی" فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می‌شوید. توفیق جنابعالی را در خدمت به علم و فرهنگ و پاسداری از زبان و ادب فارسی، به‌ویژه ادبیات انقلاب از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

غلامعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی "
