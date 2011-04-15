گروه "ادبیات انقلاب اسلامی" تاسیس شد/ صدور حکم به نام محمدرضا ترکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تاسیس گروه "ادبیات انقلاب اسلامی" در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در هفتمین جلسه شورای مدیران گروه‌های فرهنگستان، به ‌موجب حکمی از سوی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمدرضا ترکی به مدیریت این گروه منصوب شد.

متن حکم صادرشده بدین شرح است:" استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی



با سلام



نظر به دانش و تجربه ارزشمندی که در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارید به مدیریت گروه جدید التأسیس "ادبیات انقلاب اسلامی" فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می‌شوید. توفیق جنابعالی را در خدمت به علم و فرهنگ و پاسداری از زبان و ادب فارسی، به‌ویژه ادبیات انقلاب از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.



غلامعلی حداد عادل

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی "