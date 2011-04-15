تکمیل طرحهای آبی مازندران نیازمند 600 میلیارد تومان است

رمضان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تلاش کنیم از کلیه ظرفیتهای خود در بخش آب جهت ارائه خدمات مناسب و بالاتر از استاندارد جهانی به مردم را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه سرمایه گذاری که از سوی وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب منطقه ای، آب وفاضلاب شهری و روستایی و شرکت بهره برداری وتوزیع آب ومرکز مطالعات دریای خزر جهت مطالعه، اجرا و بهره برداری طرحها در سال ۸۹ انجام داده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: درآمد حاصله از این سرمایه گذاری که منجر به تامین و توزیع آب به حجم سه هزار و 500 میلیون مترمکعب بوده حدود ۲۷ میلیارد تومان است.

طهماسبی گفت: به ازاء هر متر مکعب آب به طور میانگین در بخش شرب، صنعت وکشاورزی کمتر از ۱۰ تومان آب بها اخذ شده است.

وی اذعان داشت: آب یکی از ارزانترین کالا موجود درسطح کشور است.

مازندران به واسطه قطب کشاورزی بودن نیازمند شدید به بخش آب است.



