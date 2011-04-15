۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

در سال 90/

تکمیل طرحهای آبی مازندران نیازمند 600 میلیارد تومان است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرحهای آبی استان در سال 90 را بالغ بر 600 میلیارد تومان عنوان کرد.

رمضان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تلاش کنیم از کلیه ظرفیتهای خود در بخش آب جهت ارائه خدمات مناسب و بالاتر از استاندارد جهانی  به مردم را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه سرمایه گذاری که از سوی وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب منطقه ای، آب وفاضلاب شهری و روستایی و شرکت بهره برداری وتوزیع آب ومرکز مطالعات دریای خزر جهت مطالعه، اجرا و بهره برداری طرحها در سال ۸۹ انجام داده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
 
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: درآمد حاصله از این سرمایه گذاری که منجر به تامین و توزیع آب به حجم سه هزار و 500 میلیون مترمکعب بوده حدود ۲۷ میلیارد تومان است.
 
طهماسبی گفت: به ازاء هر متر مکعب  آب به طور میانگین در بخش شرب، صنعت وکشاورزی کمتر از ۱۰ تومان آب بها اخذ شده است.
 
وی اذعان داشت: آب یکی از ارزانترین کالا موجود درسطح کشور است.
 
مازندران به واسطه قطب کشاورزی بودن نیازمند شدید به بخش آب است.
 
 
