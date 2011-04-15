برخورد قاطع با مهندسان ناظر متخلف/ بانک تخلفات مهندسان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اشاره به تبصره 7 این کمیسیون گفت: بر اساس این تبصره، مهندسان ناظر که مسئولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارند در صورت تخلف و کوتاهی در انجام وظایف به مدت 6 ماه تا سه سال به لغو پروانه مهندسی محکوم می شوند.

وی با بیان اینکه بانک تخلفات مهندسان ناظر تهیه شده افزود: در این بانک، ساختمانهایی که هر یک از مهندسان ناظر مسئولیت نظارت بر ساخت آن را بر عهده دارند جمع آوری شده و از این طریق فعالیت و سوابق مهندسان کاملا روشن خواهد شد ئ در این صورت تخلف ها کاملا مشخص می شود.

نگهبان خاطرنشان کرد: در همین راستا در ماههای پایانی سال گذشته 70 مهندس ناظرمتخلف معرفی شده اند.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 ، با تاکید بر این که در صورت برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی توسط مهندسان ناظر شاهد تخلفات کمتری در این زمینه خواهیم بود افزود: بر اساس بند "ب" تبصره ماده 7 ، حتی پرسنل شهرداری نیز باید در هنگام تخلف برخورد لازم را داشته باشند و چنانچه در این خصوص برخورد لازم را انجام ندهند به بخش تخلفات کارکنان دولت معرفی می شوند که این بند از ابتدای سال 89 فعال شده است.

وی تصریح کرد: با فعال شدن این بند از سال گذشته شاهد کاهش تخلف در سطح شهر تهران و همچنین اجرای آرا هستیم.

به گفته نگهبان، شهرداران نواحی در خصوص آرای بر زمین مانده باید پاسخگو باشند چراکه آرا به جای 22 منطقه در حال حاضر به 123 ناحیه تهران ارجاع می شود.

