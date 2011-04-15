۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

خبر فوری/

انفجار در مسجدی در اندونزی / دست کم 17 نمازگزار زخمی شدند

رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع انفجاری در یک مسجد واقع در غرب اندونزی و زخمی شدن دست کم 17 نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر وقوع انفجار در مسجدی در مرکز پلیس جاوه در غرب اندونزی، 17 نفر زخمی شدند.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

