جزئیات کامل افزایش یا کاهش قیمت برق در 7 ماهه امسال

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: مصرف کنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشترکان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیم بندی کرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق برای مشترکان خانگی مناطق عادی از هر کیلووات ساعت 450 ریال در سال گذشته به 485 ریال در هفت ماهه نخست سال جاری اصلاح شده، ضمن آنکه الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه 200 کیلووات ساعت به 300 کیلووات ساعت افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: با توجه به تعرفه های جدید، مشترکان مناطق عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا 100 کیلووات ساعت (سه دهک نخست) به ازای هر کیلووات ساعت 300 ریال پرداخت می کنند که این مقدار در مقایسه با تعرفه های سه ماهه آخر سال گذشته فقط 30 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا 200 کیلووات ساعت (شامل دهک های چهارم تا ششم) هر کیلووات ساعت از 320 به 350 ریال و برای مصارف 200 تا 300 کیلووات ساعت نیز به ازای هر کیلووات ساعت از 720 به 750 ریال رسیده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان آنکه تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حسابهای مصرف برق دارای کمترین افزایش قیمت باشد، تصریح کرد: براساس محاسبه انجام شده، پیش بینی می شود صورت حسابهای 70 درصد مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی فقط ماهانه شش هزار و 750 ریال و 90 درصد مشترکان ماهانه حدود 10 هزار ریال در مقایسه با صورت حساب های ماهانه در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یابد.

به گفته وی، صورت حسابهای جدید در صورت رعایت الگو و مدیریت مصرف، ارزان خواهد بود و باید مشترکان مراقب مصارف خود باشند زیرا قیمت هر کیلووات ساعت برق برای مشترکان پرمصرف تا قیمت دو هزار و 150 ریال نیز قابل افزایش است.

افزایش الگوی مصرف مشترکان خانگی مناطق عادی



وی الگوی مصرف در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی را نیز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال که الگوی مصرف مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی 200 کیلووات ساعت در ماه است، 30 کیلووات ساعت برای روشنایی، 70 کیلووات ساعت برای مصرف برق یخچال و فریزر، 30 کیلووات ساعت مصرف برق تلویزیون، یارانه و لوازم صوتی و 70 کیلووات ساعت نیز برای مصارف سایر لوازم ازجمله ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ... برای هر خانوار عادی لحاظ می شود اما در فصول گرم 100 کیلووات ساعت نیز برای مصارف لوازم سرمایشی به الگوی ماهانه مصرف افزوده می شود.

بهزاد گفت: پله های مصرف نیز به گونه ای طراحی شده است که مشترکان می توانند با مدیریت مصرف در پله های پایین مصرف قرار گرفته و هزینه کمتری برای صورت حساب برق پرداخت کنند.

وی یکی از راههای مدیریت مصرف برق مناطق عادی به ویژه تهران را در ماه های گرم استفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی اعلام کرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نیز به گونه ای طراحی شده است که اگر مصارف از ساعت های اوج به ساعت های کم باری منتقل شود، تا 450 ریال در هر کیلووات به نفع مشترکان خواهد بود.

نحوه محاسبه تعرفه های مشترکان خانگی مناطق گرم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با دسته بندی مشترکان مناطق گرم به چهار دسته، گفت: الگوی مصرف مشترکان مناطق "گرم یک" ازجمله استان های بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار کیلووات ساعت در 9 ماه گرم سال از فروردین تا آذرماه در نظر گرفته شده است که برای مصارف صفر تا یکهزار کیلووات ساعت 100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار کیلووات ساعت برای هر کیلووات ساعت 110 ریال و مصرف بین دو هزار تا سه هزار کیلووات ساعت 120 ریال به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه و دریافت خواهد شد.

به گفته وی، تعرفه های این مناطق به گونه ای است که در شرایط عادی 72 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ریال و 90 درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ریال برای صورت حساب برق پرداخت خواهند کرد که برای مصارف تا سه هزار کیلووات ساعت در ماه قیمت های بسیار مناسبی است.

وی همچنین الگوی مصرف مشترکان مناطق "گرم 2" را دو هزار کیلووات ساعت در ماه اعلام کرد و افزود: مشترکان این مناطق برای مصارف صفر تا یکهزار کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 220 ریال پرداخت می کنند و پیش بینی می شود صورت حساب 72 درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط 121 هزار ریال در ماه و 91 درصد نیز 220 هزار ریال در ماه باشد.

بهزاد الگوی مصرف مشترکان مناطق "گرم 3" را نیز یکهزار کیلووات ساعت در ماه عنوان و پیش بینی کرد: 70 درصد مشترکان این مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ریال و 90 درصد نیز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ریال بابت صورت حساب برق مصرفی پرداخت کنند.

به گفته وی، یک پله صرفه جویی در مصرف برق مشترکان این مناطق صورت حساب مصرفی را از 175 هزار ریال به 137 هزار ریال و دو پله صرفه جویی هزینه پرداختی را تا 11 هزار ریال کاهش خواهد داد.

معاون وزیر نیرو سپس میزان الگوی مصرف مناطق "گرم 4" را 500 کیلووات ساعت در ماه خواند و اظهار داشت: امسال استان هایی نظیر مازندران و گیلان نیز به دلیل افزایش استفاده از لوازم سرمایشی در ماه های تیر تا شهریور در ردیف این مناطق قرار گرفته اند که حدود 70 درصد مشترکان این مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ریال و 92 درصد مشترکان نیز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ریال صورت حساب دریافت خواهند کرد.

بهزاد طول دوره گرما را در مناطق گرم براساس میزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواند و تصریح کرد: در مجموع قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی در مناطق گرم به طور متوسط 151 ریال است که کمتر از یک سوم تعرفه مناطق عادی محسوب می شود.

دولتی ها و کشاورزان گران ترین و ارزان ترین برق را مصرف می کنند

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه به تعرفه های جدید مصارف برق در بخشهای دولتی، کشاورزی، صنعت و تجاری اشاره کرد و گفت: تعرفه برق مصرفی در بخش دولتی از 1200 ریال در سه ماهه پایانی سال گذشته به 1300 ریال در هفت ماهه نخست امسال افزایش یافته اما تعرفه ها در بخش کشاورزی از متوسط 120 ریال به 90 دریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش یافته و برای مصرف برق چاه های کشاورزی و پمپ های آب نیز 80 ریال به ازای هر کیلووات ساعت منظور شده است.

تسهیلات ویژه برای کشاورزان و صنعتگران

وی افزود: افزون بر این کاهش قیمت، تعرفه برق کشاورزانی که به جای مصرف برق در چهار ساعت پرباری، در 20 ساعت دیگر از این انرژی استفاده کنند، محاسبه قیمت براساس 40 ریال به ازای هر کیلووات ساعت صورت خواهد گرفت.

بهزاد تعرفه مصرف برق در بخش صنعت را همان 400 ریال سه ماهه پایانی سال گذشته اعلام کرد و اظهار داشت: این تعرفه برای مشترکان صنعتی نیز که علاقه ای به محاسبه دیماند قراردادی نباشند، 430 ریال در نظر گرفته شده است.

وی لحاظ کردن تخفیفهای لازم در ولتاژهای مختلف و دریافت 50 درصد (200 ریال) از قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت تسهیلات را از دیگر ویژگی های لحاظ شده برای مصارف برق بخش صنعت اعلام کرد و گفت: همکاری خوبی بین وزارتخانه های نیرو و صنایع و معادن در این زمینه وجود دارد.

افزایش پله های مصارف بخش تجاری



وی درخصوص تعرفه های مصرف برق در بخش تجاری نیز گفت: پله های مصرف در این بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاری افزایش یافته است تا مشترکان این بخش مدیریت بهتری را در مصرف برق اعمال کنند.

به گفته بهزاد، تعرفه های این بخش نیز به گونه ای طراحی شده است که 90 درصد مغازه داران مناطق عادی حدود 540 ریال در ماه و 85 درصد نیز 225 هزار ریال در ماه بابت صورت حساب پرداخت خواهند کرد ضمن آنکه تعرفه های مغازه داران مناطق گرم نیز از 1100 ریال به 600 ریال کاهش یافته و حجم مصرف در پله نخست نیز تا 1500 کیلووات ساعت در ماه افزایش یافته است.

آثار مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با تشریح آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق، اظهار داشت: با اجرای این قانون میزان مشترکان خانگی که کمتر از 300 کیلووات ساعت در ماه از برق استفاده می کنند از 82 به 92 درصد و مشترکان بخش تجاری با مصرف ماهانه کمتر از 300 کیلووات ساعت نیز از 74 به 84 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان آنکه رشد سالانه مصرف برق در 31 سال گذشته حدود 7/9 درصد بوده و این میزان در 9 ماهه نخست پارسال (پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها) به 8/7 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن رسیده بود، افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزون بر توقف رشد، مصرف برق 9/8 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال 88 نیز کاهش یافت.

به گفته وی، پیک مصرف برق نیز که در 31 سال گذشته به طور متوسط سالانه هشت درصد افزایش می یافت و در 9 ماهه نخست سال گذشته این رشد به 9 درصد رسیده بود، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کاهش یافت و از ابتدای امسال نیز افزون بر آنکه رشد هشت درصدی اتفاق نیفتاد، بلکه چهار درصد نیز پیک مصرف کاهش یافته است و با کاهش هفت درصدی مصرف برق در سال جاری، حدود 13 درصد ظرفیت جدید برای تامین برق صنایع ایجاد شده است.