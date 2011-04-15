۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

عشایر گلستان 745 هزار راس دام دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری گلستان گفت: عشایر استان با بیش از 745 هزار رأس دام سبک سهم بسزایی در تولیدات دامی استان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علیپوری صبح جمعه در بازدید از طرح های عشایری استان افزود: جامعه عشایری استان گلستان را دو تیپ از عشایر کرد ( شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی ) و عشایر ترکمن تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: قلمرو زمین این عشایر حدود 350 هزار هکتار از مراتع شهرستان های گنبد، کلاله و مراوه تپه را در بر می گیرد.
 
علیپوری افزود: عشایر استان با دارا بودن بالغ بر 745 رأس دام سبک سهم بسزایی در تولیدات دامی استان دارا هستند و اهم تولیدات آنها در مناطق ییلاقی عبارتند از گوشت، شیر و پشم  است.
 
مدیرامور عشایری گلستان بیان داشت: سالانه چهار هزار و 425 تن گوشت قرمز، شش هزار و 420 تن شیر و هزار و 50 تن پشم توسط عشایر استان تولید می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: به فرموده، مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی برای عشایر در همه جای کشور ارزش قائل است و عشایر یکی از برجسته ترین قشرهای کشور هستند.
 
علیپوری افزود: بر همین اساس مهمترین اقدامات انجام شده در مناطق عشایری عبارتند از راهسازی و راه گشایی، بهسازی و لوله کشی چشمه سارها، احداث آب انبار، آبرسانی سیار، احداث و تکمیل بندهای خاکی و سنگی، عملیات اجرایی اسکان بوده است.
کد مطلب 1289097

