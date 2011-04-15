عشایر گلستان 745 هزار راس دام دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علیپوری صبح جمعه در بازدید از طرح های عشایری استان افزود: جامعه عشایری استان گلستان را دو تیپ از عشایر کرد ( شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی ) و عشایر ترکمن تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: قلمرو زمین این عشایر حدود 350 هزار هکتار از مراتع شهرستان های گنبد، کلاله و مراوه تپه را در بر می گیرد.



علیپوری افزود: عشایر استان با دارا بودن بالغ بر 745 رأس دام سبک سهم بسزایی در تولیدات دامی استان دارا هستند و اهم تولیدات آنها در مناطق ییلاقی عبارتند از گوشت، شیر و پشم است.



مدیرامور عشایری گلستان بیان داشت: سالانه چهار هزار و 425 تن گوشت قرمز، شش هزار و 420 تن شیر و هزار و 50 تن پشم توسط عشایر استان تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: به فرموده، مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی برای عشایر در همه جای کشور ارزش قائل است و عشایر یکی از برجسته ترین قشرهای کشور هستند.

علیپوری افزود: بر همین اساس مهمترین اقدامات انجام شده در مناطق عشایری عبارتند از راهسازی و راه گشایی، بهسازی و لوله کشی چشمه سارها، احداث آب انبار، آبرسانی سیار، احداث و تکمیل بندهای خاکی و سنگی، عملیات اجرایی اسکان بوده است.