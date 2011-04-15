به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برگزارکنندگان شصتوچهارمین جشنواره کن روز گذشته (پنجشنبه) در پاریس اسامی فیلمهای حاضر در معتبرترین رویداد سینمایی جهان را اعلام کردند.
در بخش خارج از مسابقه، فیلم دزدان دریایی کارائیب؛ موجهای غریبه، ساخته راب مارشال ، «نیمهشب در پاریس» ساخته وودی آلن، «پیروزی» ساخته «خاویر دورینگر» از فرانسه، «هنرمند» ساخته «میشل هازاناویکیوس» از فرانسه به همراه فیلم «Beaver» ساخته جودی فاستر از آمریکا نمایش خواهند یافت.
در بخش نمایشهای نیمهشب، فیلم «وو ژیا» از چین ساخته «چان پیتر» و فیلم روز سپاس» ساخته «اوارادو گوت» از مکزیک حضور دارند.
بنابر این گزارش ، در بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن 19 فیلم از کشورهای مختلف جهان نمایش خواهند یافت که مهمترین آثار حاضر در این بخش عبارتند از:
«بونزای» ساخته کریستیان ژیمونه،«روزی او که برسد» ساخته هونگ سانگ سو، «توقف در فاصله آزاد» ساخته آندراس درسدن،«Arirang» ساخته کیم کی-دوک،«شکارچی» ساخته بکور بکورادزه،«حالا کجا میرویم» ساخته نادین لبکی و «پسر عاشق» ساخته کاتالین میتولسکو.
این بخش با نمایش فیلم «ناآرام» ساخته گاس ون سنت، کارگردان برنده نخل طلا آغاز بهکار خواهد کرد.
همچنین در بخش نمایشهای ویژه جشنواره کن، فیلمهای «لابرادور» ساخته فردریک آسپوک، «رئیس کورههای جهنم» ساخته ریتی پان، «میشل پتروچیانی» ساخته مایکل ردفورد و «همهچیز در لارزاک» ساخته کریستیان رواو حضور دارند.
شصتوچهارمین جشنواره فیلم کن روز 11 می با نمایش فیلم «نیمهشب در پاریس» به کارگردانی وودی آلن آغاز و تا روز 22 می ادامه خواهد داشت.
