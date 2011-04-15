به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کتابخانه تخصصی فرهنگسرای انقلاب اسلامی در سال جدید با عنوان "نیمه پنهان انقلاب" روز یکشنبه 28 فروردین به بررسی نقش زنان مبارز در دوران انقلاب اسلامی می پردازد. این نشست همزمان با ایام فاطمیه و با حضور بهجت افراز، عضو انجمن بانوان مبارز مسلمان و حکیمه امیری نویسنده خاطرات بهجت افراز برگزار می‌شود.

سابقه مبارزاتی بهجت افراز باعث شده تا با نام "ام الاسرا" شناخته شود. افراز از سال 1329 همزمان با ملی شدن صنعت نفت به صف مبارزان انقلاب پیوست و شاهدی زنده از اوراق گوناگون کتاب تاریخ انقلاب اسلامی است.

نشست "نیمه پنهان انقلاب" یکشنبه 28 فروردین از ساعت 15 تا 17 در سالن کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای شرکت در این برنامه، به کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.