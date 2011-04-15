تهدیدات عربستان بی اثر است/ ایران در اوج اقتدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، احمد علیرضا بیگی در نشست مشترک با نیروی مسلح شهرستان اهر با اشاره به اظهارات اخیر مقامات عربستان درباره تهدید نظامی ایران اظهار داشت: قدرت و عظمت جمهوری اسلامی چیزی ‌نیست که کشوری مثل عربستان با همه پشتوانه استکباری خود کوچکترین خدشه‌ای به آن وارد کند.

وی افزود:‌ کسانی که برای جمهوری اسلامی خط و نشان می‌کشند نگاهی به گلزار شهدا و یادگاران دفاع مقدس بکنند و عمق اقتدار این نظام را دریابند.

بیگی تحولات کشورهای منطقه را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: ‌انقلاب اسلامی نماد مقاومت و استکبار ستیزی است و امروز نسیم این انقلاب در منطقه وزیدن گرفته است.

وی ادامه داد: ‌تلاش دشمنان انقلاب این بود که پایگاه مردمی جمهوری اسلامی را در منطقه ضعیف جلوه دهند اما خیزش ملت‌های مظلوم خلاف این را نشان داد.

بیگی خاطر نشان کرد: دشمن پس از شکست در فتنه 88 پروژه ایران هراسی را کلید زد و افرادی هم در داخل به دنبال اثبات ادعاهای دشمن بودند.

وی اضافه کرد: باهمه این هجمه ها امروز نظام سلطه اعتراف می‌کند که انقلاب اسلامی بیشترین تاثیر را در تحولات منطقه دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود امیدواری و دلگرمی مردم را حاصل اعتماد آنها به نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: ‌دولت علیرغم تبلیغات منفی، کارهای بزرگی را انجام داده است و مخالفان باید به کارهای دولت اذعان کنند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: ‌اتفاقی که در کشور افتاده تصادفی نیست و اجرای موفق این قانون نماد کارآمدی و توانایی فوق‌العاده دولت است.

بیگی خاطر نشان کرد: ‌از رهگذر اجرای این قانون، سال 80 سال همه جانبه جهاد اقتصادی و توسعه اشتغال خواهد بود.

وی افزود:‌ آینده کشور نوید بخش یک افق روشن برای تعالی و سعادت مردم است و این امر با تلاش دولت و همراهی مردم امکان پذیر است.

استاندار آذربایجان‌شرقی که برای شرکت در شورای برنامه‌ریزی استان به شهرستان اهر سفر کرده بود در بدو ورود به این شهرستان در گلزار شهدا حضور یافت و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شهیدان انقلاب اداری احترام کرد.