جداول خواندنی اولین کنکور دکتری/ پیرترین و جوانترین کنکوری را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر ایران و 61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه و 107 کد رشته آغاز شد که نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه و نتایج نهایی در شهریور ماه اعلام خواهد شد.
پیرترین داوطلب نخستین آزمون دکتری 81 ساله از کرج و در رشته علوم اجتماعی شرکت کرده و جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم بوده که در رشته الهیات و معارف شرکت کرده است.
ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در اولین آزمون دکتری سال 90 به این ترتیب است که 80 هزار و 69 نفر معادل 61 درصد را مردان و 50 هزار و 911 نفر معادل 39 درصد را زنان تشکیل می دهند.
جدول کامل اطلاعات آزمون دکتری
|موضوع
|بیشترین
|کمترین
|ترکیب سنی داوطلبان
|پیرترین داوطلب 81 ساله از کرج
|جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم
|ترکیب جنسیتی داوطلبان
|تعداد 80 هزار و 69 مرد معادل 61 درصد داوطلبان
|تعداد 50 هزار و 911 زن معادل 39 درصد داوطلبان
|ترکیب جمعیت داوطلبان در شهرها
|تهران با 34 هزار و 177 نفر
|هرمزگان با 885 نفر
|ترکیب رشته ها و گروهها
|گروه فنی - مهندسی با 22 کد رشته
|گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی با یک کد رشته
بیشترین تعداد شرکت کننده در این آزمون در تهران 34 هزار و 177 نفر هستند و از سایر شهرها 96 هزار و 802 نفر شرکت کرده اند. همچنین به جز تهران، اصفهان با 9 هزار و 548 نفر بیشترین شرکت کننده و هرمزگان با 885 نفر کمترین شرکت کننده را دارد.
زمان بندی اعلام نتایج آزمون دکتری
|ردیف
|موضوع
|زمان بندی اعلام شده
|1
|برگزاری آزمون
|25 فروردین 90
|2
|نتایج اولیه و انتشار کارنامه
|اوایل خرداد 90
|3
|معرفی پذیرفته شدگان مرحله اول به صورت چند برابر ظرفیت به دانشگاهها
|اوایل خرداد 90
|4
|انجام مراحل مصاحبه در دانشگاهها
|خرداد و تیر 90
|5
|ارسال نتایج از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش
|اواخر تیر 90
|6
|اعلام نتایج نهایی
|شهریور 90
بر اساس ظرفیت پذیرش که دانشگاهها به سازمان سنجش اعلام کرده اند، در مجموع همه گروه ها 5 هزار و 431 نفر است که در گروه فنی و مهندسی یک هزار و 563 نفر، در گروه علوم پایه یک هزار و 386 نفر، در گروه علوم انسانی یک هزار و 213 نفر، در گروه کشاورزی 585 نفر، در گروه زبان های خارجی 309 نفر، در گروه دامپزشکی 171 نفر، در گروه هنر 67 نفر و در گروه تربیت بدنی 49 نفر پذیرفته می شوند.
|ردیف
|گروه
|ظرفیت پذیرش اعلام شده دانشگاهها
|1
|گروه فنی و مهندسی
|یک هزار و 563 نفر
|2
|گروه علوم پایه
|یک هزار و 386 نفر
|3
|گروه علوم انسانی
|یک هزار و 213 نفر
|4
|گروه کشاورزی
|585 نفر
|5
|گروه زبان های خارجی
|309 نفر
|6
|گروه دامپزشکی
|171 نفر
|7
|گروه هنر
|67 نفر
|8
|گروه تربیت بدنی
|49 نفر
نظر شما