جداول خواندنی اولین کنکور دکتری/ پیرترین و جوانترین کنکوری را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر ایران و 61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه و 107 کد رشته آغاز شد که نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه و نتایج نهایی در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

پیرترین داوطلب نخستین آزمون دکتری 81 ساله از کرج و در رشته علوم اجتماعی شرکت کرده و جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم بوده که در رشته الهیات و معارف شرکت کرده است.