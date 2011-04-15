بزرگداشت فرج الله سلحشور در جشنواره کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری جشنواره فیلم کیش درنظر دارد به پاس فعالیت‌های سینمایی و خلق آثار قرآنی، دینی و اهتمام ویژه به مضامین مذهبی، مشترکات اعتقادی، مبانی انسانی و اخلاقی مراسم بزرگداشت فرج الله سلحشور را در جشنواره برگزار کند.

فرج‌الله سلحشورنیا معروف به فرج‌الله سلحشور بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون متولد1331 از شهر قزوین است. سال 1367 در فیلم زنده یاد رسول ملاقلی پور به نام پرواز در شب بازی کرد.

حدود ده سال بعد مجموعه "اصحاب کهف" کارگردانی کرد که مخاطب بسیاری داشت و در سال 1386 این موفقیت را با سریالی با همان رویکرد مذهبی تاریخی به نام "یوسف پیامبر" تکرار کرد.

سلحشور در فیلم‌های توبه نصوح، گورکن، پرواز در شب، انسان و اسلحه، ایوب پیامبر و دنیای وارونه نقش آفرینی کرده است.