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۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

9 میلیارد ریال انواع محصولات کشاورزی در گیلان خریداری شد

9 میلیارد ریال انواع محصولات کشاورزی در گیلان خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون روستایی استان گیلان از خرید 9 میلیارد و 85 میلیون ریال انواع محصولات کشاورزی بصورت توافقی طی سال جاری در استان خبر داد.

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید مقدار چهار هزار و 968 تن انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر در استان افزود: ارزش اقتصادی این مقدار پروتئین حیوانی هشت میلیارد و 591 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکل های کشاورزی و تعاون روستایی خریداری شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین مقدار این محصولات نیز چهار هزار و 961 تن شیر از دامداران استان است.

مدیرکل تعاون روستایی گیلان ادامه داد: همچنین ازابتدایی سال جاری تاکنون 15 تن انواع محصولات از قبیل برنج کیفی و پر محصول و سبوس گندم به ارزش اقتصادی 494 میلیون ریال در راستای طرح خرید توافقی محصولات کشاورزی و دامی در استان خریداری شده است.

‌طرح خرید غیر تضمینی (‌توافقی) محصولات کشاورزی با هدف عرضه تدریجی برای ایجاد و تعادل و تنظیم بازار و جلوگیری‌ از نوسانات شدید قیمت این محصولات اجرا می شود.

کد مطلب 1289126

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