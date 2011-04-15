به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در مراسم آغاز بکار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی در تهران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها منجر به شفاف شدن قیمت حاملهای مختلف انرژی در سطح کشور شده است، گفت: همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی زمینه ساز حضور شرکتهای علاقمند خارجی و خصوصی برای سرمایه گذاری در سطح صنعت نفت شده است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران با در اختیار داشتن ذخایر قابل توجه هیدروکربوری نقش قابل توجه ای در تعیین دیپلماسی جهان دارد، تصریح کرد: هم اکنون ذخایر نفت ایران با افزایش 5 میلیارد بشکه ای به بیش از 155 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی ایران به بیش از 33 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت از انجام اکتشافات جدید نفت و گاز در سطح کشور خبر داد و افزود: به زودی نتایج اکتشافات جدیدی ذخایر نفت و گاز به طور رسمی در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه با اقدامات متعدد بداخلاقی برخی از کشورها در تحریم بنزین ایران ناکام مانده است، یادآور شد: توسعه اقتصاد جهانی مستلزم تامین امنیت انرژی بوده که بدون حضور ایران امکان تامین امنیت انرژی وجود نداشته و امنیت انرژی در سطح جهان بی معناست.

وی با اعلام اینکه به جای تقابل با ایران در جهت تعامل با صنعت نفت ایران گام بردارند، گفت: در حال حاضر نیاز اقتصاد جهانی به یک نظام "برنده - برنده" بوده و باید به جای نظام بداخلاقی یک نظام تعاملی در سایه توافقات انرژی به منظور رشد اقتصاد جهانی شکل بگیرد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اعلام اینکه صنعت نفت ایران در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز به دنبال ایجاد یک تعامل هوشمندانه و منطقی با شرکتهای خارجی است، تاکید کرد: دستیابی به این تعامل جهانی منجر به حفظ و افزایش تامین امنیت انرژی جهان خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد زیر ساختهای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران خواستار حضور و سرمایه گذاریهای شرکتهای خارجی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایران، افزود: حضور 40 کشور خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشمیی تهران حاکی از شکسته شدن تحریم های بین المللی است.

میرکاظمی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان برنامه توسعه صنعت نفت ایران با خودکفایی در ساخت 90 درصد تجهیزات به یکی از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی نفت گاز جهان تبدیل خواهد ش، تبیین کرد: حضور در مجمع صادر کنندگان گاز ، سازمان اوپک و برگزاری نشست های دوجانبه و چند جانبه حاکی از نقش پررنگ ایران در تعاملات بین المللی انرژی است.

وزیر نفت با یادآوری اینکه تا سال 94 باید بیش از 200 میلیارد دلار در بخش بالادستی و پایین دستی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری انجام شود، گفت: بر این اساس با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 امکان واگذاری مالکیت پالایشگاههای نفت، گاز و مجتمع های پتروشیمی به شرکت های خارجی وجود دارد.

به گفته وی، در برنامه پنجم توسعه در مجموع ظرفیت تولید روزانه گاز ایران 700 میلیون متر مکعب ، ظرفیت تولید نفت یک میلیون بشکه و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به 100 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

میرکاظمی در پایان خواستار ایجاد کنسرسیوم های تخصصی توسط سازندگان و پیمانکاران داخلی برای اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت شد و خاطرنشان کرد: ثبات سیاسی و اقتدار اقتصادی ایران منجر به سرمایه گذاریهای بدون ریسک در سطح صنعت نفت و گاز خواهد شد.