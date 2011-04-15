957 پاکستانی در سال 2010 قربانی حملات آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد: در نتیجه حملات موشکی آمریکا در سال 2010، 957 فرد بی گناه کشته شدند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که "نواز شریف" نخست وزیر اسبق پاکستان گفته حملات موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین راه مبارزه با تروریسم نیست و هیچ توجیهی برای ادامه این حملات وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، حملات تروریستی مختلف در پاکستان در سال 2010 باعث کشته شدن دو هزار و 542 نفر و زخمی شدن 5 هزار و 62 نفر دیگر شده است.

همچنین در 67 حمله انتحاری هزار و 159 نفر از جمله هزار و 41 غیرنظامی کشته شدند و حدود 581 نفر ربوده شدند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان در این گزارش از عملکرد ضعیف دولت در حفاظت از جان غیرنظامیان به خصوص اقلیت های مذهبی انتقاد کرد و از کشته شدن 99 نفر در جریان بزرگترین حمله تروریستی در مکانی مقدس در شهر لاهور در شرق پاکستان خبر داد.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان در این گزارش از تمام رهبران احزاب سیاسی خواست تا برای بهتر شدن اوضاع حقوق بشر دست از بازی قدرت برداشته و با یکدیگر همکاری کنند.