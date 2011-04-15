پاسخ سوریه به جوسازی آمریکا علیه ایران/ اتهامات علیه تهران بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور اعلام کرد: ادعای وزارت خارجه آمریکا درباره وجود دلیلی در خصوص کمک ایران به سوریه برای سرکوب اعتراضات بی اساس است.

مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از همدستی کاخ سفید با رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم بی دفاع بحرین و جلوگیری از پوشش خبری جنایات حکام این کشور مدعی شد : واشنگتن اطلاعات درستی درباره کمک ایران به سوریه در سرکوب تظاهرکنندگان در دست دارد.



مقامات دولت آمریکا با بستن چشمان خود به روی جنایات آل خلیفه با حمایت سعوددیها و دیگر رژیمهای عربی منطقه خلیج فارس، تلاش می کنند با طرح اتهامات بی اساس علیه تهران، افکارعمومی سوریه که همواره جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی کشورشان در برابر زیاده خواهی های صهیونیستها و مقاومت دانسته اند، بدبین کنند.



تونر از آنچه ادعای حمایت مالی ایران از دولت سوریه خواند، ابراز نگرانی کرده است!