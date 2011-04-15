به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از محورهای موضوعی چون بررسی نمونه‌های عینی از زندگی حضرت از جمله همسرداری، توجه به دیگران، عبادت، ولایت پذیری، حمایت و دفاع از ولایت، حضرت زهرا(س) از نگاه دیگر معصومین، معنای هم‌کفو و همتایی حضرت زهرا و حضرت امیر (ع)، نگاه اهل سنت به حضرت زهرا (س)، شرح برخی از فرازهای خطبه آن حضرت تشکیل شده است.



مرثیه و عزاداری، گزارش از قم و مدینه، کارشناس حضوری و تولیدی و سخن بزرگان در رابطه با حضرت از بخشهای مختلف این برنامه عنوان شده است .



"انیس آسمان" به همت گروه فقه و سیره رادیو معارف روز 28 فروردین از ساعت 8:35 تا 11 به طور زنده پخش می‌شود.



