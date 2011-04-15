۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)/

"انیس آسمان" از رادیو معارف پخش می‌شود

"انیس آسمان" عنوان ویژه برنامه‌ زنده روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است که با هدف طرح مباحثی در رابطه با حضرت زهرا (س) و آشنایی مخاطب با جزئیات زندگی آن حضرت روز یکشنبه 28 فروردین از رادیو معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از محورهای موضوعی چون بررسی نمونه‌های عینی از زندگی حضرت از جمله همسرداری، توجه به دیگران، عبادت، ولایت پذیری، حمایت و دفاع از ولایت، حضرت زهرا(س) از نگاه دیگر معصومین، معنای هم‌کفو و همتایی حضرت زهرا و حضرت امیر (ع)، نگاه اهل سنت به حضرت زهرا (س)، شرح برخی از فرازهای خطبه آن حضرت تشکیل شده است.

مرثیه و عزاداری، گزارش از قم و مدینه، کارشناس حضوری و تولیدی و سخن بزرگان در رابطه با حضرت از بخشهای مختلف این برنامه عنوان شده است .

"انیس آسمان" به همت گروه فقه و سیره رادیو معارف روز 28 فروردین از ساعت 8:35 تا 11 به طور زنده پخش می‌شود.

 

