بقاء تالاب هامون به نگاه علمی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد جواد محمدی زاده در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به سیستان و بلوچستان، در بازدید از تالاب بین المللی هامون اظهار داشت: در سفر استانی بطور قطع به دنبال تدوین سندی جامع با مدیریت یکپارچه برای هامون هستیم.

وی گفت: هامون جدای از شرایط اکولوژیکی، شرایط تاریخی ارزنده ای دارد که باید آن را با تمام وجود باور کرد.

وی افزود: اگر هامون را باور کنیم دیگر کسی نمی تواند با رها سازی گونه ای از ماهیان حیات اکولوژیک این تالاب ارزشمند را به خطر بیندازد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: در تلاشیم تا با تحقق حق آبه سالیانه هامون و اجرای برنامه های مناسب زیست محیطی حیات دوباره به هامون بازگردد.

وی از ضرورت مدیریت جامع و فراگیر بر فعالیتهای کشاورزی در حوزه بالادست و پایین ‌دست هامون به‌ عنوان یکی از راهکارهای موثر در تداوم حیات هامون نام برد و گفت: باید در بحث کشاورزی از ابتدای حوزه آبخیز تا انتها، فعالیت بهره ‌برداران ایرانی و افغان با مدیریت اصولی توأم باشد.

وی افزود: براساس بررسی کارشناسان هر سال خشکسالی دریاچه هامون 600 میلیارد تومان خسارت بر جای می گذارد که این امر تلاش مسئولان را در حفظ حیات تالاب دو چندان می کند.

محمدی زاده اظهار داشت: از دیگر مشکلات بر سر راه احیای تالاب هامون فراهم نشدن تشکیلات و تجهیزات سازمانی کافی و مناسب برای حفاظت از این دریاچه است زیرا هامونی که نگین آبی خاکستر جنوب شرق ایران بوده، امروز جز توده های خاک بر فرسودگی عمیق چیزی از آن باقی نمانده است.