ایجاد سلولهای اسکیزوفرنیک در آزمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه مطالعات بیولوژیکی سالک در کالیفرنیا و دانشگاه ایالتی پن در پنسلیوانیا نورونهای یک بیمار متاثر از اسکیزوفرنی را دوباره در آزمایشگاه ایجاد کردند. این روش می تواند در مطالعه پایه های بیولوژیکی این بیماری و یافتن داروهای موثر کاربرد داشته باشد.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج از سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) که از سلولهای بزرگسال پوست گرفته می شوند استفاده کردند.

این تکنیک جدید همچنین می تواند برای بازسازی نورونهای افراد متاثر از بیماریهای اوتیسم و اختلال دوقطبی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته این محققان، این متد می تواند گامی مهم به سوی توسعه پزشکی شخصی شده یا ارائه درمان برپایه اطلاعات سلولی و ژنتیکی باشد.

در این آزمایش، سلولهای بنیادی پرتوان القایی از چهار بیمار اسکیزوفرنیک گرفته و در محیط کشت آزمایشگاهی با استفاده از تکنیکی که قادر به برنامه نویسی دوباره هویت سلولها و تبدیل سلولهای جوان به سلولهای بزرگسال است به نورونها تبدیل شدند.

براساس گزارش نیچر، با این روش یکی از رازهای اسکیزوفرنی فاش شد. این بیماری مشکلاتی را در ارتباطات اجتماعی فرد ایجاد می کند. این بازسازی نشان داد که در این مورد، نورونهای اسکیزوفرنیک، پلهای اتصالی کمتری را میان خود می سازند. اسکیزوفرنی یک اختلال روانی است که به 1 درصد از جمعیت جهانی آسیب می رسد.

برپایه برخی مطالعات اخیر، این بیماری بیش از اینکه یک بیماری محیطی باشد پایه های قوی ژنتیکی دارد به طوری که بیش از 80 درصد از موارد مبتلا به این بیماری ریشه ارثی دارند. همچنین تحقیقات پس از مرگ بیماران نشان می دهد که ابعاد سلولهای نورونی، حجم مغز و سایر عناصر ذهنی افراد اسکیزوفرنیک با اندازه های استاندارد فرق داشتند.