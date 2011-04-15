انقلاب اسلامی شاخصه خاورمیانه جدید اسلامی است/ توصیه به ارتش مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی در نشست نهضت های کنونی جهان اسلام ، بایدها ونبایدها که به همت دانشگاه مذاهب اسلامی در این دانشگاه برگزار شد با تشریح ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا افزود : به نظر می رسد نظم سابق ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا که با مولفه های خاص خود، از سال تأسیس رژیم صهیونیستی 1948تا 2011شکل گرفته بود ، فروپاشیده است.
وی بیداری اسلامی ملت های منطقه و ایجاد روحیه مبارزه با استبداد داخلی و حاکمان وابسته به بیگانگان را از دیگر شاخصه های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرد و ادامه داد: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه وتشدید ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اشغالی به ویژه حمله نظامی و محاصره چند ساله منطقه غزه را می توان از مهمترین شاخصه های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا دانست.
وی با بیان اینکه هیبت رژیم صهیونیستی در جهان شکسته شده است ، افزود: رژیم اشغالگر قدس ،هروقت در جنگی شرکت کرده بود پیروز شده بود، غیر از این دو جنگ ،چه معادله ای تغییر کرد و چه عاملی در میدان آمد ؟
سرلشکر صفوی تصریح کرد : اساس رژیم صهیونیستی بر قدرت نظامی است و اگر این قدرت و امنیت فعلی شکسته شود ،دیگر آن جمعیت و نظام سیاسی قابل بقا و دوام نیست.
وی ادامه داد : تسلط کامل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی آمریکا و غرب بر اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و ثبات و امنیت رژیم صهیونیستی از 1948 در منطقه تاکنون و همچنین وابستگی اکثر حاکمان کشورهای منطقه به قدرتهای بیگانه
از ویژگیهای نظم سابق خاورمیانه بوده است.
سرلشکر صفوی گفت : عدم استقلال سیاسی ، اقتصادی و امنیتی این کشورها و در نتیجه تحقیر ملت ها و دولتهای این منطقه طی جنگ های گذشته مسلمانان و اعراب با رژیم صهیونیستی و حاکمیت استبدادی و طولانی مدت عده زیادی از حاکمان این کشورها و تعارض شدید ملت ها با حاکمان وابسته و مستبد از دیگر ویژگی های نظم سابق خاورمیانه است.
سرلشکر صفوی ، نابرابری اجتماعی ، فقر اقتصادی ، توسعه نیافتگی ، نرخ بالای رشد جمعیت در اکثر کشورهای این منطقه را از دیگر ویژگیهای نظم سابق خاورمیانه دانست و افزود: درامد روزانه مردم مصر را روزی 2دلار می گویند ، در این کشور گفته می شود 5 میلیون نفر در قبرستان ها زندگی می کنند ، مصر یک میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و 96 درصد آن را صحرا تشکیل می دهد و تمام زندگی مردم کنار نیل خلاصه می شود.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه به تشریح شاخص های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت.
سرلشکر صفوی اشغال نظامی عراق و افغانستان با حضور آمریکا و متحدانش وپیشرفت در علوم و فناوری ارتباطات فرهنگی ، سیاسی و شبکه های ماهواره ای – اینترنتی در قرن جدید را ، شاخصه های دیگر ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا دانست و به تغییر جهت گیری ها و گرایش های مردم منطقه اشاره کرد و گفت: مردم منطقه قبلا وحدت عربی و شعارهای ناسیونالیسم عربی را محور قدرت خودشان می دانستند الان دیگر از اینها عبور کردند و با حضور میلیونی در تجمعات و تمسک به اسلام و قرآن و دین را برای خروج از آن وضعیت تحقیر آمیز و برای کسب عزت و کرامت ، محور قرار دادند.
وی با بیان اینکه دوران افول قدرت و خروج نظامی آمریکا از منطقه خلیج فارس فرا رسیده است ، ادامه داد : نظم سابق ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا که مبتنی بر تسلط کامل قدرتهای غربی بود شکسته شده و دوران گذار ژئوپلیتیکی منطقه به سوی استقرار نظم جدید یعنی خاورمیانه اسلامی و حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خودشان،فرا رسیده و دوران افول قدرت و خروج نظامی آمریکا از منطقه خلیج فارس و خاورمیانه همچون دوران خروج انگلیسی ها از منطقه طی سالهای 1968 به بعد برای آمریکا آغاز شده است.
سرلشکر صفوی با تحلیل و پیش بینی آینده منطقه گفت: به نظر می رسد شکست های بزرگ تری برای رژیم صهیونیستی طی سالهای آینده رخ خواهد داد.
وی در ادامه به تشریح شرائط کنونی مصر پرداخت و گفت: سران نظامی مصر تحت مدیریت آمریکایی ها هستند و سران نظامی را نگه داشتند که نظام سیاسی مبارک از هم نپاشد.
سرلشکر صفوی تصریح کرد : مردم مصر فریب رفرم آمریکایی ها را نخواهند خورد و در پیگیری خواسته های انقلابی خود در تغییر کامل ساختارهای سیاسی فعلی مصر، مجددا به خیابان ها خواهند آمد و خواستار تغییرات اساسی در قانون اساسی مصر و در سیاست خارجی مصر خواهند بود و در این مرحله امید است بدنه ارتش مصر همچون ارتش ایران در زمان انقلاب اسلامی به مردم بپیوندد.
سرلشکر صفوی با اشاره به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری و بیداری اسلامی مردم منطقه برای کسب عزت و کرامت انسانی و تحلیل بعضی از سیاسیون مبنی بر مدیریت تغییرات با حضور آمریکایی ها ،گفت: از نظر ما جغرافیدانان سیاسی تحلیل برخی از سیاسیون ، تحلیل غلطی است . هیچ کسی مثل مبارک وفادار به آمریکا و صهیونیست ها نبوده است و دلیلی نداشت که او را تغییر دهند، واقعا این یک قیام مردمی و یک حرکت اسلامی است البته شرایط هر یک از این کشورها با یکدیگر متفاوت است و سرنوشت آینده هرکدام از این ملت ها متفاوت خواهد بود و به فضل الهی قرن حاضر قرن پیروزی ملت ها در رسیدن به آزادی و استقلال واقعی در خاورمیانه و شمال آفریقا و قرن شکست آمریکایی ها و صهیونیست ها خواهد بود .
وی تاکید کرد: البته رسیدن به آزادی و استقلال چهار رکن اساسی حضور میلیونی ملت و وحدت آنها، ایدئولوژی ،رهبری و فداکاری و ایثار جان و مال در راه اسلام ، آزادی و استقلال دارد.
نظر شما