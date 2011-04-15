انقلاب اسلامی شاخصه خاورمیانه جدید اسلامی است/ توصیه به ارتش مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی ‏صفوی در نشست ‏‏نهضت های کنونی جهان اسلام ، بایدها ونبایدها که به همت دانشگاه مذاهب اسلامی در این دانشگاه ‏‏برگزار شد با تشریح ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا افزود :‏ به نظر می رسد نظم سابق ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا که با مولفه های خاص خود، از سال تأسیس ‏‏رژیم صهیونیستی 1948تا 2011شکل گرفته بود ، ‏فروپاشیده است.‏

‏وی بیداری اسلامی ملت های منطقه و ایجاد روحیه مبارزه با استبداد داخلی و حاکمان وابسته به بیگانگان را ‏‏از دیگر شاخصه های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرد و ادامه داد:‏ ‏ شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه وتشدید ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی ‏‏علیه مردم فلسطین اشغالی به ویژه حمله نظامی و محاصره چند ‏ساله منطقه غزه را می توان از مهمترین ‏‏شاخصه های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و شمال آفریقا دانست.‏

وی با بیان اینکه هیبت رژیم صهیونیستی در جهان شکسته شده است ، افزود:‏ رژیم اشغالگر قدس ،هروقت در جنگی شرکت کرده بود پیروز شده بود، غیر از ‏این دو جنگ ،چه معادله ‏‏ای تغییر کرد و چه عاملی در میدان آمد ؟

سرلشکر صفوی تصریح کرد : اساس رژیم ‏صهیونیستی بر قدرت نظامی است و اگر این قدرت و ‏‏امنیت فعلی شکسته شود ،دیگر آن جمعیت ‏و نظام سیاسی قابل بقا و دوام نیست.

وی ادامه داد :‏ تسلط کامل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی آمریکا و غرب بر اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و ‏ثبات و ‏‏امنیت رژیم صهیونیستی از 1948 در منطقه تاکنون و همچنین وابستگی اکثر حاکمان کشورهای منطقه به ‏‏قدرتهای بیگانه

از ویژگیهای ‏‏نظم سابق خاورمیانه بوده است.

سرلشکر صفوی گفت : عدم استقلال ‏سیاسی ، اقتصادی و امنیتی این کشورها و در نتیجه تحقیر ملت ها و دولتهای ‏‏این منطقه طی جنگ های گذشته مسلمانان و اعراب با رژیم صهیونیستی و‏ حاکمیت استبدادی و طولانی مدت عده زیادی از حاکمان این کشورها و تعارض شدید ملت ها با حاکمان ‏وابسته و مستبد از دیگر ویژگی های ‏‏نظم سابق خاورمیانه است.

سرلشکر صفوی ، ‏نابرابری اجتماعی ، فقر اقتصادی ، توسعه نیافتگی ، نرخ بالای رشد جمعیت در اکثر ‏‏کشورهای این ‏منطقه ‏ را از دیگر ویژگیهای نظم سابق خاورمیانه دانست و افزود:‏ درامد روزانه مردم مصر را روزی 2دلار می گویند ، در این کشور گفته می شود 5 میلیون نفر در قبرستان ها ‏‏‏زندگی می کنند ، مصر یک میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و 96 درصد آن را صحرا تشکیل ‏می ‏‏دهد و تمام زندگی مردم کنار نیل خلاصه می شود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه به تشریح شاخص های ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و ‏‏شمال آفریقا پرداخت.

سرلشکر صفوی اشغال نظامی عراق و افغانستان با حضور آمریکا و متحدانش وپیشرفت در علوم و فناوری ارتباطات ‏‏فرهنگی ، سیاسی و شبکه های ماهواره ای – اینترنتی در قرن جدید را ، شاخصه های دیگر ژئوپلیتیک ‏‏جدید خاورمیانه و شمال آفریقا دانست و به تغییر جهت گیری ها و گرایش های مردم منطقه اشاره کرد و ‏‏گفت:‏ مردم منطقه قبلا وحدت عربی و شعارهای ناسیونالیسم عربی را محور قدرت خودشان ‏می دانستند ‏الان دیگر ‏از اینها عبور کردند و با حضور میلیونی در تجمعات و تمسک به اسلام و قرآن و دین را برای خروج ‏از آن ‏‏وضعیت تحقیر آمیز و برای کسب عزت و کرامت ، محور قرار دادند.‏ ‏

وی با بیان اینکه دوران افول قدرت و خروج نظامی آمریکا از منطقه ‏خلیج فارس فرا رسیده است ، ادامه داد :‏ نظم سابق ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا که مبتنی بر تسلط کامل قدرتهای غربی بود ‏‏شکسته شده ‏و دوران گذار ژئوپلیتیکی منطقه به سوی استقرار نظم جدید یعنی خاورمیانه اسلامی و ‏‏حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خودشان،فرا رسیده و دوران افول قدرت و خروج نظامی آمریکا از منطقه ‏‏خلیج فارس و خاورمیانه همچون دوران خروج انگلیسی ‏ها از منطقه طی سالهای 1968 به بعد برای آمریکا ‏‏آغاز شده است.



سرلشکر صفوی با تحلیل و پیش بینی آینده منطقه گفت:‏ به نظر می رسد شکست های بزرگ تری برای رژیم صهیونیستی طی سالهای آینده رخ خواهد داد.‏ ‏

وی در ادامه به تشریح شرائط کنونی مصر پرداخت و گفت:‏ سران نظامی مصر تحت مدیریت آمریکایی ها هستند و سران نظامی را نگه داشتند که نظام سیاسی مبارک ‏از ‏هم ‏نپاشد.



سرلشکر صفوی تصریح کرد : مردم مصر فریب رفرم آمریکایی ها را نخواهند خورد و در پیگیری خواسته های ‏‏انقلابی خود در ‏تغییر کامل ساختارهای سیاسی فعلی مصر، مجددا به خیابان ها خواهند آمد و خواستار ‏‏تغییرات اساسی در قانون اساسی مصر و ‏در سیاست خارجی مصر خواهند بود و در این مرحله امید است ‏بدنه ‏ارتش مصر همچون ارتش ایران در زمان انقلاب اسلامی به مردم بپیوندد.

سرلشکر صفوی با اشاره به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری و بیداری اسلامی مردم منطقه برای کسب ‏‏عزت و کرامت انسانی و تحلیل بعضی از سیاسیون مبنی بر مدیریت تغییرات با حضور آمریکایی ها ،گفت:‏ ‏ از ‏نظر ما جغرافیدانان سیاسی تحلیل برخی از سیاسیون ، تحلیل غلطی است . هیچ کسی مثل مبارک ‏وفادار به ‏‏آمریکا و صهیونیست ها نبوده است و دلیلی نداشت که او را تغییر دهند، واقعا این یک قیام مردمی و یک حرکت ‏‏اسلامی است البته شرایط هر یک از این کشورها با یکدیگر ‏متفاوت است و سرنوشت آینده هرکدام از این ‏‏ملت ها متفاوت خواهد بود و به فضل الهی قرن حاضر قرن پیروزی ملت ها در رسیدن به آزادی و استقلال ‏‏واقعی در خاورمیانه و شمال آفریقا و قرن شکست آمریکایی ها و صهیونیست ها خواهد بود .



وی تاکید کرد: البته رسیدن ‏‏به آزادی و استقلال چهار رکن اساسی حضور میلیونی ملت و وحدت آنها، ایدئولوژی ،رهبری ‏و فداکاری و ایثار جان و مال در راه اسلام ، آزادی و استقلال دارد.